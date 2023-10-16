南投茶博人潮破紀錄 創1.7億商機

南投世界茶業博覽會昨以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。南投縣長許淑華說，為期9天茶博活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值，成功帶動地方商機，也將向中央爭取補助，盼擴大茶博規模。

縣府指出，南投世界茶業博覽會的經典活動「千人茶會」，原為今年茶博會揭開序幕，卻由於場地因雨泥濘延期，改到昨天成為閉幕壓軸，也為茶博會帶進最後一波人潮。

南投茶博會閉幕儀式昨天下午在中興新村中興會堂舉行，「千人茶會」現場多達350席各具特色的茶席，散落在中興大操場中央的碧綠草皮，搭配民歌音樂演出，招待來自各地的愛茶人士，場面壯觀，更是視覺、聽覺、嗅覺的三重享受。

許淑華說，千人茶會是由鹿谷鄉農會主辦，而為期9天的茶博會在縣農會及13鄉鎮市農會協助下圓滿落幕，經統計今年吸引逾90萬人次，展售金額達1.7億元，突破去年80萬人次約1.6億元，均創新高。

今年茶博會辦理經費約2900萬元，由農業部補助1060萬元，台電補助200萬元，其餘全由縣府自行籌措經費。許淑華表示，將向中央爭取增加活動經費補助，盼讓茶博能擴大升級，吸引更多民眾來南投喝好茶、買好茶，刺激國內茶葉經濟。

農業部農糧署副署長蘇茂祥也當場允諾明年會再加碼補助，他說，南投茶博會不僅展售，更成為茶農與消費者第一線接觸互通各地茶葉資訊的平台，未來會持續增加對茶業的支持，讓茶博規模更加擴大，提高茶農收益。