水湳轉運站接國道 地方盼加速評估

水湳轉運中心定位為台中國道客運的轉運門戶，目前工程進度近5成，預計115年完工啟用。藍綠議員對是否設置銜接國道專用道，意見不同，因交通部已補助評估經費，地方希望趕快作業別再延宕。

民進黨議員林祈烽說，水湳轉運中心有預留銜接國道客運的引道，國內還沒有轉運中心直接銜接高速公路，台中是第二大城，有優越的地理位置和交通條件，應創先例讓國道客運銜接轉運站直接進出。

立委張廖萬堅找交通部與公路總局協調，爭取轉運站與國道銜接的可行性評估預算600萬元，中央已核撥450萬元，其餘由地方配合支出，林祈烽要求交通局要趕快進行作業。

市長盧秀燕回覆，如果中央法規可以解決，未來能直接銜接是一件好事。至於水湳轉運中心與國道銜接的可行性評估，已發文到交通部請示，正等候回文中。

國民黨議員黃馨慧說，疫情後國道客運運量大減4成，相較台鐵恢復9成、高鐵班班客滿，水湳轉運中心到底需不需要設國道專用道？另在技術上，設置轉運站與國道間專用道的條件為何？中央看似允諾補助評估費用，但延宕6年是否選舉到了又要做秀？

黃馨慧要求交通局應妥善考量轉運中心容納公眾運輸工具腹地、量體，與設置專用道的可行性。

議員楊大鋐說，地方都很關心水湳轉運中心國道專用道，希望不要因是選舉又開出芭樂票，欺騙民眾感情。他要求交通局應盡快完成計畫需求報告提交給交通部。

交通局長葉昭甫說，有關立體閘道連接國道技術，因事涉技術法規問題、目前國內尚無案例。因此水湳轉運中心基地已有退縮，加上各運具分流、避免交通打結。至於國道運量萎縮，地方與公路局追蹤了解日後國道運作方向與政策。

林祈烽提到水湳轉運中心啟用後，是否全面取代朝馬轉運站？葉昭甫表示，沒有替代問題，未來配合捷運藍線在安和路一帶朝馬地區也可能有客運轉運席位，所以水湳和朝馬都有轉運站。