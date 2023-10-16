3億徒步區淪蚊子路 彰縣擬改善

斥資3億多元的彰化縣伸港鄉濱二路，路中有16公尺寬的人行徒步區是最大特色，預期引進人潮形成商圈，但到前天正好通車滿1年，仍是空蕩蕩，被譏為曬棉被的「蚊子路」，伸港鄉公所也拒絕接管。經縣府近日積極協調，出現轉機，將協助補植樹木、興建廁所等改善，鄉公所已有接管意願。

彰化縣伸港鄉長期以來未形成商圈，無法吸引人潮帶動地方繁榮，增進就業機會，縣長王惠美在立委任內，即向經濟部工業局爭取濱二路改善工程，往東邊銜接台17線，西邊銜接台61線，沿台61線往北可抵達台中港，往南則是連接彰化沿海地區及景點，預期可帶動整體經濟發展。

濱二路改善工程全長2公里，路寛40公尺，雙向4車道，由經濟部工業局發包，2019年動工，卻因為管線協調問題，以及原物料價格上漲，總經費從2億多元增加到3億1千多萬，工期也延到3年，直到去年10月14日才通車，到前天正好滿一年。濱二路路中留設16公尺寬的人行步道，希望能透過活動舉辦，帶進人潮形成商圈。

不過，伸港鄉長黃永欽說，濱二路因植栽不足或難耐強風吹襲，稀稀落落，無法遮蔭，加上人行步道區沒有水電、廁所及足夠的停車場，也沒有代表伸港鄉的入口意象，因此一直無法如預期帶進人潮，雖然前任鄉長允諾接管濱二路，他接任鄉長後，發現濱二路仍有相關缺失，才決定暫不接管。

民進黨縣議員賴清美說，濱二路紅綠燈多，加上美港公路通車，通行濱二路的車輛相對減少，人行徒步區甚至成了曬棉被場的「蚊子路」。建議縣府除改善遮蔭及興建廁所外，也要多引進大型活動，或是讓夜市營業，並做好維護管理，才能帶進人潮，活絡商機。

國民黨議員林小琪也表示，濱二路人行徒步區閒置問題，縣府雖有改善方案，但仍希望能再邀請鄉公所、地方民代、村長等各界人士討論，針對既有問題提出解決方法，讓濱二路得以發揮最大效益。

縣府工務處長林漢斌日前拜訪伸港鄉長黃永欽，表達縣府將協助解決濱二路的問題。林漢斌說，除縣府外，也會向工業局爭取補助，辦理樹木補植等設施改善，另在濱二路南側有塊縣有市場用地可供興建廁所及停車場，將來也會逐年編列維護經費，減輕公所負擔。黃永欽說，只要縣府做出承諾改善，鄉公所就有接管的意願。