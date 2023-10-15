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彰化磺溪文學獎今天頒獎 特別貢獻獎詹明儒活化常民歷史
彰化縣第25屆磺溪文學獎及第31屆作家作品集頒獎典禮今天在彰化孔子廟舉行，由彰化縣長王惠美頒獎表揚，今年「特別貢獻獎」得獎人為文學家詹明儒，出生於彰化的他對於家鄉有著深厚情感，著有多部以彰化為背景作品，並長期致力於地方文史調查與生態觀察，活化地方常民歷史。
王惠美表示，磺溪文學獎邁入第25年，今年徵文主題為「越過，文學山丘」，徵文類別涵蓋7大文類，此次頒發1名特別貢獻獎，及36名磺溪文學獎得主，感謝大家用文字來書寫彰化日常，期盼更多創作者勇於攀登文學山丘、書寫文字之美，也將彰化在地風華及特色，藉由文字傳到各地，讓各地讀者能更深刻體會彰化之美。
本屆磺溪文學獎參賽稿件共524件，評選出36件優秀作品，並頒發1名「特別貢獻獎」，由出生竹塘鄉的詹明儒老師得獎，其懷抱著滿腔對彰化與文學熱忱，著有《西螺溪協奏曲》、《番仔挖的故事》、《進香》等作品，其中《番仔挖的故事》以豐富的想像力突破歷史小說的侷限，更獲得臺灣文學獎。
而「磺溪文學第31輯彰化縣作家作品集」，今年入選4部作品，包括張薈茗報導文學《予阮溫柔靠岸》，出生彰化田中的鄭委晉小說《如此燦爛的憂傷》，曾在彰化唸書的林榮淑散文《逐戲‧揣夢‧疫難忘》(台語)，曾在彰化教書的何美諭小說《擊鼓鏜鏜》等。
今天也特別於頒發特別貢獻獎前，安排悼念第一屆磺溪文學獎特別貢獻獎得主「跨語世代作家」林亨泰於9月23日逝世，享壽100歲，邀請與林亨泰老師同樣任職於彰工的詩人康原老師緬懷介紹亨泰老師的文學成就，並由本屆新詩類優選林秀蓉吟誦得獎作品〈尋夢的爪痕─致詩哲林亨泰〉，表示對亨泰老師的敬意與哀悼。
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