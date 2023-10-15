彰化磺溪文學獎今天頒獎 特別貢獻獎詹明儒活化常民歷史

彰化縣第25屆磺溪文學獎及第31屆作家作品集頒獎典禮今天在彰化孔子廟舉行，由彰化縣長王惠美頒獎表揚，今年「特別貢獻獎」得獎人為文學家詹明儒，出生於彰化的他對於家鄉有著深厚情感，著有多部以彰化為背景作品，並長期致力於地方文史調查與生態觀察，活化地方常民歷史。

王惠美表示，磺溪文學獎邁入第25年，今年徵文主題為「越過，文學山丘」，徵文類別涵蓋7大文類，此次頒發1名特別貢獻獎，及36名磺溪文學獎得主，感謝大家用文字來書寫彰化日常，期盼更多創作者勇於攀登文學山丘、書寫文字之美，也將彰化在地風華及特色，藉由文字傳到各地，讓各地讀者能更深刻體會彰化之美。

本屆磺溪文學獎參賽稿件共524件，評選出36件優秀作品，並頒發1名「特別貢獻獎」，由出生竹塘鄉的詹明儒老師得獎，其懷抱著滿腔對彰化與文學熱忱，著有《西螺溪協奏曲》、《番仔挖的故事》、《進香》等作品，其中《番仔挖的故事》以豐富的想像力突破歷史小說的侷限，更獲得臺灣文學獎。

而「磺溪文學第31輯彰化縣作家作品集」，今年入選4部作品，包括張薈茗報導文學《予阮溫柔靠岸》，出生彰化田中的鄭委晉小說《如此燦爛的憂傷》，曾在彰化唸書的林榮淑散文《逐戲‧揣夢‧疫難忘》(台語)，曾在彰化教書的何美諭小說《擊鼓鏜鏜》等。