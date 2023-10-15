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影／南投茶博會閉幕 9天破90萬人潮吸金1.7億元

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供

南投世界茶業博覽會今閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。縣長許淑華說，為期9天茶博活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值，成功帶動地方商機，也向中央爭取補助，盼擴大茶博規模。

縣府指出，2023南投世界茶業博覽會於7日登場，也就是國慶連假第1天展開，同日原定由經典活動「千人茶會」為今年茶博會揭開序幕，但場地因雨泥濘延期，改至今天與閉幕儀式同步辦理，成為閉幕壓軸，也為茶博會帶進最後一波人潮。

南投茶博會閉幕儀式今天下午在中興新村中興會堂舉行，「千人茶會」現場多達350席各具特色的茶席，散落在中興大操場中央的碧綠草皮，搭配民歌音樂演出，招待來自各地的愛茶人士，場面壯觀，更是視覺、聽覺、嗅覺的三重享受。

南投縣長許淑華說，千人茶會是由鹿谷鄉農會主辦，而為期9天的茶博會在縣農會及13鄉鎮市農會協助下圓滿落幕，經統計，今年吸引逾90萬人次，展售金額達1.7億元，突破去年80萬人次約1.6億元，更刷新歷年人次紀錄及銷售業績。

唯今年茶博會辦理經費約2900萬元，由農業部補助1060萬元，台電補助200萬元，其餘全由縣府自行籌措經費，許淑華因此不忘向中央爭取增加活動經費補助，盼讓茶博能擴大升級，吸引更多民眾來南投喝好茶、買好茶，刺激國內茶葉經濟。

農業部農糧署副署長蘇茂祥也當場允諾明年會再加碼補助，他說，南投茶博會不僅展售，更成為茶農與消費者第一線接觸互通各地茶葉資訊的平台，而茶農的收益是政府及該署最關心的，未來會持續增加對茶業的支持，讓茶博規模更加擴大。

南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會9天活動人吸引超過90萬人次，茶葉及農特產品展售更創造逾1.7億元產值。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今天閉幕，以經典活動「千人茶會」畫下句點，場面壯觀。圖／南投縣政府提供

許淑華 茶葉 農會 農業部 農糧署

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