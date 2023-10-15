快訊

回絕藍營提的「開放式初選」 柯文哲列3大問題

西門町萬年大樓突停電！民眾驚慌離去 台電揭原因：140戶搶修中

民怨炸鍋！以色列人質遇害家屬怒批政府丟包 要求內唐亞胡下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐西蘭牛乳叩關 全國牛乳產量第一的彰化全面備戰

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天及明天在在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品，民眾熱情參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品，民眾熱情參與。記者劉明岩／攝影

彰化縣是全台最大酪農產業區，面臨2025年起，台灣進口自紐西蘭的液態乳將全面零關稅的嚴重衝擊，彰化縣長王惠美今天在彰化縣乳牛節中強調，台灣酪農不怕競爭，但希望中央政府可以做好源頭管理，把產地標註清楚，讓鄉親可以開心選購健康優質的產品。

彰化縣政府今天及明天在在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，縣長王惠美說，彰化縣乳牛飼養戶108戶，飼養乳牛約3萬1053頭，泌乳牛約1萬6918頭，佔全國24.44%，年產乳量逾10.8萬公噸，產量全國第一，每4瓶牛奶就有1瓶來自彰化，年產值約達30億元。

面對2025年起，台灣進口自紐西蘭的液態乳將全面零關稅的嚴重衝擊，王惠美說，台灣酪農不怕競爭，也希望中央政府可以做好源頭管理，把產地標註清楚，讓鄉親可以開心選購健康優質的產品，縣府也會持續努力推廣彰化優鮮品牌，符合3章1Q，鼓勵大家多採購彰化優鮮商品以及國產鮮奶。

農業處表示，彰化酪農致力於產業轉型，彰化的標竿酪農，養出來的牛一年可生產10公噸以上生乳，故有「天噸牛」之稱號，全台灣天噸牛頭數分布縣市中，彰化排第一名。彰化酪農用心經營產業、積極配合政府政策輔導，篩選培育基因優良的乳牛，所飼育的乳牛獲獎無數，生產出優質國產鮮乳供國人食用。

彰化乳牛節兩天活動現場，除彰化乳牛產業發展成果暨酪農產業導覽解說、乳牛生態導覽遊程活動、舞台表演、咖啡乳品料理教學品嘗、乳牛創意手作DIY等活動外。另外，也展示彰化市農會推廣的咖啡、蜂蜜等在地農特產品。

彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品，民眾熱情參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品，民眾熱情參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023彰化乳牛節活動，親子體驗滾牧草。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023彰化乳牛節活動，親子體驗滾牧草。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品，民眾熱情參與。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天及明天在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，促銷乳酪及農特產品，民眾熱情參與。記者劉明岩／攝影

王惠美 紐西蘭 牛奶

延伸閱讀

秋高氣爽何處去？來縱走彰化八卦山8條步道還可摸彩

相關新聞

紐西蘭牛乳叩關 全國牛乳產量第一的彰化全面備戰

彰化縣是全台最大酪農產業區，面臨2025年起，台灣進口自紐西蘭的液態乳將全面零關稅的嚴重衝擊，彰化縣長王惠美今天在彰化縣...

搭台中計程車安啦！ 交通局稽查2353輛全數投保旅客險

交通部頒訂公告計程車客運業應投保每名乘客新台幣150萬元以上的旅客責任險，今年6月15日實施。台中市政府交通局抽查全市6...

越來越長壽！台中南屯長者增近2千人 萬和宮今發敬老金

重陽節將至，台中南屯區人口越來越長壽，65歲以上長者較去年增加近2千人，在地信仰中心萬和宮再度發揮人情味，除贈送逾2萬名...

3億打造曬棉被的「蚊子路」？ 彰化縣府提改善對策

斥資3億多元的彰化縣伸港鄉濱二路，到昨天正好通車滿1年，最大特色是路中有16公尺人行徒步區，卻無法如預期引進人潮形成商圈...

著夢幻白紗與夫婿站垃圾山前拍婚紗照 新娘親曝原因…網讚爆

南投縣因無焚化爐，全縣垃圾堆積嚴重，已逾20萬噸，其中埔里因直接堆在清潔隊部旁，已逾4層樓高，臭味令人退避三舍，卻有一對...

台中爵士音樂節揭幕辦10天 兩處道路管制樂迷注意

今年的爵士音樂節在市民廣場一連辦10天，市長盧秀燕昨晚與第一警分局長吳燕山在場發放杯墊、LED行人手燈等宣導品，讓參與遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。