紐西蘭牛乳叩關 全國牛乳產量第一的彰化全面備戰

彰化縣是全台最大酪農產業區，面臨2025年起，台灣進口自紐西蘭的液態乳將全面零關稅的嚴重衝擊，彰化縣長王惠美今天在彰化縣乳牛節中強調，台灣酪農不怕競爭，但希望中央政府可以做好源頭管理，把產地標註清楚，讓鄉親可以開心選購健康優質的產品。

彰化縣政府今天及明天在在彰化縣立體育場紅磚區舉辦2023「彰化乳牛節暨農業產業文化活動成果展」，縣長王惠美說，彰化縣乳牛飼養戶108戶，飼養乳牛約3萬1053頭，泌乳牛約1萬6918頭，佔全國24.44%，年產乳量逾10.8萬公噸，產量全國第一，每4瓶牛奶就有1瓶來自彰化，年產值約達30億元。

面對2025年起，台灣進口自紐西蘭的液態乳將全面零關稅的嚴重衝擊，王惠美說，台灣酪農不怕競爭，也希望中央政府可以做好源頭管理，把產地標註清楚，讓鄉親可以開心選購健康優質的產品，縣府也會持續努力推廣彰化優鮮品牌，符合3章1Q，鼓勵大家多採購彰化優鮮商品以及國產鮮奶。

農業處表示，彰化酪農致力於產業轉型，彰化的標竿酪農，養出來的牛一年可生產10公噸以上生乳，故有「天噸牛」之稱號，全台灣天噸牛頭數分布縣市中，彰化排第一名。彰化酪農用心經營產業、積極配合政府政策輔導，篩選培育基因優良的乳牛，所飼育的乳牛獲獎無數，生產出優質國產鮮乳供國人食用。