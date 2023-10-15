不怕被AI取代的行業 達德水電科學生學以致用 幫孤老修水電

彰化縣達德商工水電技術科老師賴振龍、許世宗帶著20名電機科同學今天到獨居長輩家中修水電，許世宗說，水電技術人員是現今AI仍無法取代的工作，學生有一技之長，在業界很吃香，也學以致用走入社區服務，學習付出、回饋社會。

達德商工學生今天到田中鎮中潭里幫獨居許姓長輩免費維修屋內老舊電線及漏水的水龍頭等設備，小兒麻痺症的許男左腳萎縮行動不便，需柱著拐杖輔助行走，因此非常感謝師生前來幫忙，讓他不再耽心外露的電線或跳電造成危險，也省下不少支出。

許世宗說，大家都在討論哪些是不怕會被AI取代的行業，水電技術人員就是其中一項，因為維修水電必需考量現場不同環境條件，需評估設備壞掉的原因、用電安全、要找什麼材料維修等，都有賴實務經驗，是很難被AI取代。

許世宗說，一個水電師傅一天工資約2500元，業界如果在搶工時，甚至可到3、4千元，一個月至少有6萬元薪資，即使還是學徒的學生暑假打工起薪就1200元，有學生打工一個月賺3、4萬元，自己的學費都賺起來了。

水電技術科學生柯名洋說，會讀水電科是覺得學這些技術很有趣，今天能來幫長輩換家裡配線及換電燈、插座，感覺很有成就感，現場實作經驗都是課本中學不到的，不僅能獲得實務經驗，又可以幫助到獨居長輩。