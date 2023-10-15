影／弘毓基金會「超級英雄運動會」 4歲到99歲一起跑

弘毓基金會今天在台中大甲體育場舉辦「Let’s go heroes！超級英雄運動會」，59位特殊孩童及22位長者參加，4歲到99歲一起跑，小朋友為阿公阿嬤加油，活動畫面很溫馨。

弘毓基金會成立20年，今天也是舉辦運動會第7年，陸續邀集特殊兒童及仁馨樂活園區多位平均80歲長者加入賽事，至今累積超過700個特殊兒童家庭參與過這項盛事，更累積超過800位志工到場協助。

弘光科技大學由幼保系、護理系、及物治系師生投入今天的活動，協助設計棒球、柔軟度、心肺能力、肌耐力、平衡力、80公尺跑步、障礙賽等難易度適中的運動項目。

7歲安安今天參加賽跑說：「我想當超級英雄，我想要有一面獎牌！」他3歲才學會走路，比一般孩子發展得較為緩慢，透過早療課程，一路父母細心呵護與扶持，現在認知及表達有很大進步。

今年85歲的麗雲奶奶今天很高興回到最熟悉的跑道上，她從小都被形容成｢野馬」，喜歡奔跑，她在仁馨樂活園區的活力中心，每周二下午認真學習，動作比其他同學慢一點，仍用盡全力跟上有氧教練每個動作。