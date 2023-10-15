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3億打造曬棉被的「蚊子路」？ 彰化縣府提改善對策

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩，被譏為曬棉被的「蚊子路」。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩，被譏為曬棉被的「蚊子路」。圖／縣府提供

斥資3億多元的彰化縣伸港鄉濱二路，到昨天正好通車滿1年，最大特色是路中有16公尺人行徒步區，卻無法如預期引進人潮形成商圈，伸港鄉公所也拒絕接管，至今空蕩蕩，被譏為曬棉被的「蚊子路」，經縣府近日積極協調，出現轉機，將協助補植樹木、興建廁所等改善，鄉公所已有接管意願。

彰化縣伸港鄉長期以來沒有商圈，無法吸引人潮帶動地方繁榮，增進就業機會，縣長王惠美在立委任內，即向經濟部工業局爭取濱二路改善工程，往東邊銜接台17線，西邊銜接台61線，台61線往北可抵達台中港，往南則是連接彰化地區，改善後可帶動整體經濟發展。

濱二路改善工程全長2公里，路寛40公尺，雙向4車道，由經濟部工業局發包，2019年動工，卻因為管線協調問題，以及原物料價格上漲，總經費從2億多元增加到3億1千多萬，歷時3年，到去年10月14日才通車，到昨天正好滿一年。濱2路路中留設16公尺寬的人行步道區，形同廣場，希望能透過活動舉辦，帶進人潮形成商圈。

伸港鄉長黃文欽說，濱二路因植栽不足或難耐強風吹襲，稀稀落落，無法遮蔭，加上沒有廁所及足夠的停車場，也沒有代表伸港鄉的入口意象，無法如預期帶進人潮，雖然前任鄉長允諾接管，但相關設施未改善前，他接任後決定暫不接管。

縣議員賴清美說，濱二路紅綠燈多，通行車輛少，人行徒步區甚至成了曬棉被場的「蚊子路」，建議縣府除改善遮蔭及興建廁所外，也要多引進大型活動，或是讓夜市營業，並做好維護管理，才能帶進人潮，活絡商機。

縣府工務處長林漢斌日前拜訪伸港鄉長黃永欽，表達縣府將協助解決濱二路的問題，林漢斌說，除縣府以外，也會向工業局爭取補助，包括樹木補植等設施改善，在濱二路南側有塊縣有市場用地可供興建廁所及停車場，將來也會逐年編列維護經費，減輕公所負擔。黃永欽說，只要縣府做出承諾改善，鄉公所就會有接管的意願。

彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩，局部還被封閉。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩，局部還被封閉。記者劉明岩／攝影
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩」。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩」。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻因無法遮蔭、沒有廁所等問題， 至今空蕩蕩。圖／縣府提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻是空蕩蕩，甚至成了曬棉被場。 資料照片／縣議員賴清美提供
彰化縣伸港鄉濱2路路中有16公尺人行徒步區，通車滿一年，卻是空蕩蕩，甚至成了曬棉被場。 資料照片／縣議員賴清美提供

廁所 鄉長

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