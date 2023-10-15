台中好手亞運摘金 盧秀燕發980萬元獎金

杭州亞運賽程落幕，「台中之光」捷報頻傳，勇奪5金5銀2銅佳績。台中市長盧秀燕昨到亞運女子輕艇K1金牌得主張筑涵家中貼紅榜。盧秀燕說，今年台中市將發出980萬元亞運獎金，「發的很開心」，因為選手有好表現，獎金才發得出去，謝謝選手為國爭光、為台中爭光。

台中市運動局長李昱叡說，台中市亞運金牌獎金原為15萬元，這次提高到100萬元，銀牌提高到50萬元、銅牌30萬元，以專案簽呈公文處理，後續會修改獎勵辦法，成為常態化激勵獎金。

盧秀燕昨天到張筑涵位於太平的住家，恭賀張和表弟吳少璿奪牌，盧獻花並貼紅榜。

盧秀燕說，這是第2次拜訪張筑涵，上次是她代表國家參加奧運，張是國家重點栽培選手，前2屆亞運分別摘下銅牌、銀牌，今年摘金，吳少璿初試啼聲奪銅牌，台中市引以為榮。

張筑涵表示，感謝一路上幫助她的人，這次達成亞運金、銀、銅牌都拿過的夢想，未來會更努力。吳少璿指出，非常開心完成站上領獎台的人生里程碑，這只是開始，未來會為台中爭取更好的成績。

盧秀燕說，台中市從杭州亞運率各縣市之先調整獎金，無論個人賽或團體賽，金牌每人從15萬元調整至100萬元，銀牌50萬元、銅牌30萬元，參賽選手每人2.5萬元激勵金，總共發出980萬元的獎金，很快就可以發給得獎選手。

運動局表示，今年亞運，台中選手51人參加20項運動競賽，奪金的有男子柔道60公斤個人楊勇緯、3X3男子籃球團體林信寬、滑輪競速溜冰男子3000公尺接力賽團體柯福軒、輕艇個人張筑涵，以及橋藝團體吳資麟。