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台中港北堤 親子垂釣區揭幕

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
民進黨總統參選人賴清德昨到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨到台中港北堤親子垂釣區，全副武裝體驗甩竿樂趣。記者林佩均／攝影

台中港北堤是全國熱門海釣點，昨天親子垂釣區揭幕，副總統賴清德親自揭幕，還全副武裝體驗甩竿樂趣。賴清德說，釣魚相關產業龐大，台灣有200萬人熱衷，點名交通部觀光署擔任主管機關。一手催生北堤釣點的立法院副院長蔡其昌說，未來要持續擴建，讓北堤成為國際知名釣點。

台中港北堤漁獲資源豐富，2019年起，台中港務分公司開放北堤全段2818公尺供釣客釣魚，全年開放入場；統計顯示，每月來北堤釣魚人數高達9千人。

台中港務分公司在北堤斥資1億元，打造親子垂釣區，堤岸設置80至110公分高欄杆，讓小釣客也能甩竿釣魚，還打造海洋藝術牆，介紹台中港魚種；還設有極限釣魚區，設有防墜設施，海釣平台增寬為2公尺，讓釣魚環境更加舒適。

賴清德昨換上全套釣魚設備，與蔡其昌等人當場甩竿，為親子垂釣區揭幕。賴清德表示，台灣釣魚人口高達200萬人，卻沒有主管機關負責相關產業，他點名交通部觀光署作為主管機關，可舉辦總統盃釣魚比賽，在全國各釣魚場競賽，甚至舉辦國際賽事，吸引觀光客。

蔡其昌說，除成立親子垂釣區，興建廁所與加強釣區安全，未來要持續爭取修法、成立主管機關，讓北堤成為國際知名釣點。台灣港務公司董事長李賢義說，台中港北防波堤是釣客天堂，近期可垂釣白帶魚、烏魚、黑鯛跟午仔魚，昨有許多釣客釣到白帶魚，戰果豐碩。

台中港魚貨資源豐富，台中市海岸漁業資源發展所長陳英琮說，北堤魚種豐富，秋冬季節有馬加魚、白帶魚、煙仔魚，夏季有黑鯛、石斑魚等漁獲。

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