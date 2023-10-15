南投縣府設置雲端照護 補醫療破網

南投縣醫療資源匱乏、遠距醫療又卡關，縣府在較偏遠的20處衛生所、地方據點，設置智慧照護設備，可測量血糖、血壓、血氧、心律與體溫，數據即時上傳雲端，一旦發現數據異常，可提早介入；該平台上線半年，已測得2.5萬筆數據，揪出近5千筆異常數值。

南投縣衛生局表示，配合中央智慧健康雲計畫，把檢測儀器設在醫療資源不足的名間、集集、魚池、國姓、鹿谷等地方據點，除提供生理檢測，還可以視訊衛教，透過雲端研判異常數值，提早通知當事人或家屬。

衛生局長陳南松說，系統上線迄今約半年，各據點測得25662筆數據，監測到4932項異常數值，主要是糖尿病、高血壓等慢性病；名間有名70歲婦女，在據點測得血糖值超過500mg/dL，過去卻沒有就醫紀錄或服藥，立即轉診到名間衛生所，醫師診斷為糖尿病，透過服藥控制，並提供飲食建議。

陳南松說， 醫療資源不足，遠距醫療又無法涵蓋需要的地區，透過各地據點的檢測設備，從雲端判讀異常數據，再通知當事人或家屬及早轉診或就醫，搭配衛教資訊，可早期發現偏鄉居民健康問題，可及早治療。

南投縣衛生局表示，縣境山地多、幅員廣大、交通不便，遠距醫療計畫受限，目前建構的「智慧健康雲」系統，初期有20個據點，後續將擴充到193處各地長照站、社區協會與關懷據點，透過雲端監控彌補醫療缺乏。