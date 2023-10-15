南投「不山不市」鄉鎮 遠距醫療卡關

南投縣醫療資源不足，疫情期間發展的視訊看診，原被視為解決良方。不過，衛福部遠距視訊診療服計畫只在仁愛鄉、信義鄉等原民鄉推動，醫療資源極缺乏的中寮、國姓、鹿谷「不山不市」地區，仍可望而不可及；加上看診科別有限，虛擬健保卡不普及、領藥等問題，偏鄉遠距看診卡關。南投縣衛生局表示，爭取中央擴大實施範圍。

仁愛鄉山區鋪落地處偏遠，從埔里開車得花2.5小時，衛生局表示，以前得靠巡迴醫療服務，現在遠距視訊診療上線後，從仁愛鄉衛生所可連線到埔里基督教醫院看診；埔基在力行產業道路有巡迴醫療站，也可透過行動式診療設備，視訊連線進行專科診療。

衛生局表示，遠距醫療上線後，對翠巒、瑞岩、力行與慈峰等部落，提高專科治療的機會；在濁水溪上游、靠近奧萬大的春陽、精英、武界地區，透過巡迴醫療，也可進行遠距專科診療。

不過，目前方案僅限仁愛、信義等地區，「不山不市」地區未被納入。衛生局表示，中寮雖靠近南投市，但當地交通不便、老年人口多，僅靠班距1.5小時的公車，當地衛生所缺乏專責醫師，健保藥局只有1家，北中寮交通更不便，看診障礙很多。衛生局長陳南松說，遠距醫療還有不少瓶頸，病患得線上刷健保卡，但虛擬卡尚未普及，偏鄉病歷資料整合無法共享，遠距醫療僅限眼科、耳鼻喉五官科、皮膚科與急診，無法滿足當地需要，線上開處方箋、領藥、繳費都需克服。

陳南松說，南投幅員大山地多，除仁愛鄉、信義鄉，中寮、鹿谷、國姓同樣地處偏僻，人口老化嚴重，爭取中央能納入遠距醫療範圍。