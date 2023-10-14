草地音樂會尬市集 看見台中后里在地特色
台中市后里區公所為推廣文化觀光，推出一系列產業行銷宣傳，今天在后里運動公園舉辦草地音樂會，周邊還有在地產業市集，在秋高氣爽的10月天來場音樂饗宴。
「后里文化觀光產業宣傳活動－藝起玩Party Day草地音樂會」今天在后里運動公園演出，有薩克斯風樂團、魔術秀、民歌演出，民眾可來場草地音樂會。周邊還有在地產業市集，推廣在地優質產品。
后里區公所區長賴同一表示，為推廣后里文化觀光產業活動，陸續推出相關一系列產業行銷宣傳，透過行銷宣傳與短影音徵件活動，帶領遊客看見后里珍貴的傳統文化藝術，一同深度走訪葡萄酒廠、月眉觀光糖廠、中社花市、張連昌薩克斯風博物館等及其他特色景點與美食，認識最在地的后里特色。
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