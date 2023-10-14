彰化首張食農體驗遊程地圖曝光 套裝自選兩相宜

彰化縣埤頭鄉多元發展農業，首次推出食農體驗遊程，今天發布農遊地圖，民眾可選擇鄉農會規畫的遊程路線，也可單選遊玩一個農場，深入認識台灣農業實際運作情形後，多選購食用台灣農產品。

埤頭鄉農會今天舉辦2023埤穗豐鄉稻陣來呷米產業創新推廣活動，喜氣洋洋，副縣長林田富表揚埤頭鄉農會榮獲第十七屆農金獎專案農貸績效獎及農業信用保證業務績效獎、112年彰化縣優質紅龍果評鑑團體組亞軍，鄉農會也表揚農友許宏賓當選第卅三屆全國模範農民、農民謝茂興和劉木水農友分獲112年中部番石榴優質果園評鑑優勝、亞軍。

副縣長林田富說，埤頭鄉適合種植水稻，鄉內八成農地約2千公頃種稻，種植的台梗9號米特別香黏可口，與埤頭冠軍包心白菜、埤頭蔥與平地梨並稱「埤頭F4」，鄉農會整合鄉內盆栽、花果等休閒農場、埤頭景點推出縣內少有的食農教育遊程，可買到埤頭米、看到埤頭特色農業，全年都適合報名參加。

台灣糧食生產過剩，其實並非真的過剩，而是國人飲食習慣改變，因此鄉農會總幹事王宋民呼籲國人多食用國產糧食和農產品；他表示，食農體驗路線讓眾直達產地親身感受農民的辛勤付出，了解農業奧妙及食物的來源與價值，願意多買多吃當季國產農產品。

埤頭鄉食農體驗遊程有9處休閒農場、盆栽場、特色商店、景點，排列組合成3個遊程，每個遊程玩5處，費用不一，可洽鄉農會報名，也可直接到感興趣的景點。