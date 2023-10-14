快訊

落網了！北市和平高中恐嚇大屠殺案 貼文者是該校男學生

丫頭宣布退股「不要對我尖叫」 三大原因讓她忍痛離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化首張食農體驗遊程地圖曝光 套裝自選兩相宜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
埤頭鄉農民帶著優質蔬果到2023埤穗豐鄉稻陣來呷米產業創新推廣活動行銷。記者簡慧珍／攝影
埤頭鄉農民帶著優質蔬果到2023埤穗豐鄉稻陣來呷米產業創新推廣活動行銷。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉多元發展農業，首次推出食農體驗遊程，今天發布農遊地圖，民眾可選擇鄉農會規畫的遊程路線，也可單選遊玩一個農場，深入認識台灣農業實際運作情形後，多選購食用台灣農產品。

埤頭鄉農會今天舉辦2023埤穗豐鄉稻陣來呷米產業創新推廣活動，喜氣洋洋，副縣長林田富表揚埤頭鄉農會榮獲第十七屆農金獎專案農貸績效獎及農業信用保證業務績效獎、112年彰化縣優質紅龍果評鑑團體組亞軍，鄉農會也表揚農友許宏賓當選第卅三屆全國模範農民、農民謝茂興和劉木水農友分獲112年中部番石榴優質果園評鑑優勝、亞軍。

副縣長林田富說，埤頭鄉適合種植水稻，鄉內八成農地約2千公頃種稻，種植的台梗9號米特別香黏可口，與埤頭冠軍包心白菜、埤頭蔥與平地梨並稱「埤頭F4」，鄉農會整合鄉內盆栽、花果等休閒農場、埤頭景點推出縣內少有的食農教育遊程，可買到埤頭米、看到埤頭特色農業，全年都適合報名參加。

台灣糧食生產過剩，其實並非真的過剩，而是國人飲食習慣改變，因此鄉農會總幹事王宋民呼籲國人多食用國產糧食和農產品；他表示，食農體驗路線讓眾直達產地親身感受農民的辛勤付出，了解農業奧妙及食物的來源與價值，願意多買多吃當季國產農產品。

埤頭鄉食農體驗遊程有9處休閒農場、盆栽場、特色商店、景點，排列組合成3個遊程，每個遊程玩5處，費用不一，可洽鄉農會報名，也可直接到感興趣的景點。

農會 食農教育 彰化

延伸閱讀

彰化番石榴評鑑「這兩鄉」互別苗頭 農政單位：良性競爭

彰化北斗都市農夫開心下田 未來可望推廣全鎮

全國登山日今彰化千人登山 王惠美跳暖身操重回18歲

擔心彰化火化場又胎死腹中 彰化殯葬業號召百人縣府陳情

相關新聞

彰化首張食農體驗遊程地圖曝光 套裝自選兩相宜

彰化縣埤頭鄉多元發展農業，首次推出食農體驗遊程，今天發布農遊地圖，民眾可選擇鄉農會規畫的遊程路線，也可單選遊玩一個農場，...

仍未找到「千里馬」！彰化就博會最高月薪10萬元 要具備2條件

彰化縣今年第六場就業博覽會今天移師北斗鎮舉辦，徵才職缺逾千個，機械公司祭出月薪10萬元徵求工程師最受矚目，縣政府針對「吃...

中市海線「首座」寵物專區啟用 陪毛小孩迎風看夕陽

台中市積極打造專屬寵物友善空間，建設局與農業局合作在清水區打造寵物專屬園區，是海線首座寵物專區，也是台中第8處寵物專區，...

彰化線西塭仔港道路補了又破洞 議員批原因至今沒釐清

彰化縣線西塭仔漁港是地方知名現撈魚貨產地，觀光人潮進出頻繁，但漁港入口處8月初短短一周連破兩個大洞，直徑甚至達1米寬，沒...

幸福親子藝文季9歲啦！蔡其昌：為孩子辦更多藝文活動

立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的「幸福親子藝文季」9歲啦！今天在頂魚寮公園舉辦開幕園遊會，海灣繪本館創辦人蔡其昌預告...

中市公車站點 公車彎僅占0.2%

台中市總共有6931處公車站點，但只有20處有公車彎，比率約0.2%。議員質疑，像人車繁忙的中清路，多處站點緊鄰馬路旁，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。