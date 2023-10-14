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彰化番石榴評鑑「這兩鄉」互別苗頭 農政單位：良性競爭

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉農會舉辦社頭農遊季-芭面玲瓏推廣活動的番石榴評鑑逾30年。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭鄉農會舉辦社頭農遊季-芭面玲瓏推廣活動的番石榴評鑑逾30年。記者簡慧珍／攝影

彰化縣番石榴種植面積約1300公頃，位居全台第三大，今天縣內重要產區社頭鄉農會舉辦番石榴評鑑，冠軍出乎意料被溪州鄉農民抱回，今年溪州鄉農會番石榴評鑑冠軍由社頭鄉農青農拿下，農政單位視為良性競爭，可精進番石榴種植技術。

社頭鄉今年番石榴種植面積約260公頃，僅次於溪州鄉524公頃，舉辦番石榴評鑑長達30多年，參加果農從彰化縣擴及到中區，今年98組參加。今年9月28日溪州鄉農會舉辦全縣白肉、紅肉番石榴評鑑，都被社頭鄉果農贏得，今天社頭鄉農會舉辦番石榴評鑑，原本預期冠軍獎落社，沒想到被溪州農民抱走；社頭果農得知後笑稱「互相奪冠可以平衡一下」，並表示「番石榴盛產期趕出貨，所剩果實不多，導致參賽品質輸給溪州。」

中颱小犬狂吹彰化縣，不少番石榴果實被吹落，枝條被吹掀，民意代表和果農都希望縣政府列入災損品項，今天縣政府農業處和中區農改場都表示，截至目前農民申報面積都未達當地鄉鎮市的20%，實際災損未滿5%，未達農業天然災害損失規定門檻，希望農民踴躍申報，唯有集合大數據才有希望跨過門檻啟動農糧署、農改場、縣政府、鄉鎮市公所的四方勘災。

今天社頭鄉農會「社頭農遊季-芭面玲瓏推廣活動」不但展示番石榴也舉辦全國桂圓評鑑，合計50組參賽，社頭鄉21村可愛家政千歲走秀團由阿嬤帶孫子端各式桂圓料理走秀，好看又好吃。鄉農會總幹事蕭良珍說，希望透過評鑑和活動提高社頭鄉農特產品能見度，讓全國消費者選購優質番石榴和桂圓第一個想到社頭鄉。

社頭鄉農會「社頭農遊季-芭面玲瓏推廣活動」的番石榴評鑑冠軍被溪州鄉果農贏回。記者簡慧珍／攝影
社頭鄉農會「社頭農遊季-芭面玲瓏推廣活動」的番石榴評鑑冠軍被溪州鄉果農贏回。記者簡慧珍／攝影

社頭鄉 農會 農民 彰化

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