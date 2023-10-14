全國有機茶評鑑出爐 農民：雜草比茶樹高還是要堅持品質

南投世界茶葉博覽會今天舉辦全國有機茶評鑑，南投副縣長王瑞德說，南投茶產量全國第一，年產值30億元以上，茶葉栽培除了量的增加，也透過有機茶評鑑提升品質，讓消費者更能安心喝茶，也是農友對低碳、永續、友善環境的堅持。

名間鄉茶農謝鍚勲說，有機茶對土壤要求很重要，他的茶園雜草比茶樹高，還是得堅持下，讓茶園生態平衡，此外，有機茶製茶技術也很重要，雖然費工，對提升茶葉品質很重要。

獲有機茶優選的名間茶農余金炘說，名間鄉有機茶面積全台最大，想要得獎很不簡單，這次評鑑，名間茶農得到精選及優選獎項的人很多，對農民推廣有機栽培是一大肯定，有機茶氣味、口感不同，消費者可以多比較。

農糧署、茶改場及瑠公農業產銷基金會主辦的「2023全國有機茶分類分級TAGs評鑑活動」，依茶樣外觀，水色，香氣，滋味及口感等條件，進行審查及品質分級，最後選出特選，精選及優選得獎者；其中，球形組特選包括福田有機農業推廣中心等15個得獎者；精選有許瑞麟等31個單位；優選名單包括塗天賜等近50個單位。

王瑞德說，低碳、永續是南投縣施政目標，推廣有機茶是友善環境具體表現，茶博會設有機茶主題館，提供105款有機好茶，讓愛茶人士找到喜愛的茶。

新北市的淨源有機茶場場長陳儷芳說，因為有了專業評鑑，有機茶市場被國人重視，發展有機茶葉，前幾年比較辛苦，但隨著生態平衡，市場愈來愈好，不但友善環境，而且喝得健康。