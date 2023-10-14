彰化北斗都市農夫開心下田 未來可望推廣全鎮

「挖呀挖，挖呀挖！」彰化縣北斗鎮第一批都市農夫今天下田種植青花菜、結頭菜的菜苗，預計3個月後採收；舉辦都市農夫樂活開心農場的鎮公所，將視成果推廣到全鎮15里，鼓勵鎮民親近田園，藉由農耕活絡筋骨常保健康。

北斗鎮公所今舉辦2023都市農夫樂活開心農場初體驗，因去年沒編列相關活動預算可支應，由鎮長顏宏霖自掏腰包供應菜苗，募集社會資源向民間友人借用約三分大的農地，開闢全縣第一個鄉鎮市公所的開心農場。

都市農夫採現場報名，每人500元，60個名額秒殺額滿，領取菜苗各自到分配的農地種菜；鎮公所邀請大學教授指導自然農法耕作，60名都市農夫無不小心翼翼種下菜苗，並負責未來3個月內的除草和防治病蟲害的工作，收成後享有八成收穫，另兩成分給志工和作為社區共餐食材。

鎮長顏宏霖說，鄉鎮都市化，很多民眾嚮往田園生活，鎮公所打造自主生產模式讓都市農夫有機會透過農務體驗綠意生活，如果這次試辦成效良好，鎮公所將編列經費推廣到全鎮15里，更多鎮民可參與農園體驗。前立法委員鄭汝芬代表立委謝衣鳯出席並表示，當都市農夫有四大好處，依序是健身、自種安心、吃得健康、促進跨代感情，民眾應多響應都市農夫活動，享受一舉四得。

北斗鎮公所今天同時放送利多消息，今年8月下旬公告重陽禮金加碼，一般戶：65至89歲長者每人1千元。90至99歲長者每人兩千2千元。滿100歲每人1萬元。福利身分戶（符合第二點第三款者，亦即滿65歲的中低、低收、身障、中老）每人再加發1千元。