中市海線「首座」寵物專區啟用 陪毛小孩迎風看夕陽

台中市積極打造專屬寵物友善空間，建設局與農業局合作在清水區打造寵物專屬園區，是海線首座寵物專區，也是台中第8處寵物專區，日前已完工啟用，飼主可以陪毛小孩迎風看夕陽。

建設局長陳大田表示，清水區公69寵物專區是海線第一座寵物專區，總面積達1500平方公尺，其中小型犬區750平方公尺，大型犬區750平方公尺，以天然草皮作為犬隻跑跳空間，並設有安全圍籬、隧道遊具、貼心狗便袋、狗便袋垃圾桶、清洗兼飲水台等；另設有休憩區，提供毛孩奔跑玩耍。

陳大田說，除提供毛小孩互動場域，以及舒適的休憩環境，更提供飼主互相學習交流的管道，讓台中市成為友善寵物的城市。

建設局指出，公69公園位於清水區中一路，位置鄰近台17線、台61線，交通便利，且在公園南側有公69停車場及公共廁所，周邊還有高美濕地、高美風車大道、梧棲漁港、三井outlet等景點，歡迎民眾帶著毛小孩，安排遊程，感受海線之美。