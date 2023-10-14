幸福親子藝文季9歲啦！蔡其昌：為孩子辦更多藝文活動
立法院副院長蔡其昌及海灣繪本館舉辦的「幸福親子藝文季」9歲啦！今天在頂魚寮公園舉辦開幕園遊會，海灣繪本館創辦人蔡其昌預告，後續還有多場紙風車劇團及九天民俗技藝團表演，未來為孩子爭取更多藝文活動。現場湧入大量民眾攜家帶眷，充滿歡樂氛圍。
蔡其昌表示，很高興幸福親子藝文季從創立至今已連續舉辦第9年，每年活動都吸引大量家長攜帶小孩前來參加，一起共度美好的親子時光，也為海線帶入更多的藝文活動資源、讓孩子們有更多機會接觸高水準的劇團演出。
他也預告，今年將舉辦超過30場活動，包含紙風車劇團、九天民俗技藝團等大型活動演出，歡迎所有大朋友、小朋友一起來參加。
蔡其昌說，為孩子帶來更好的環境一直是自己努力的目標，除了引進更多藝文活動、邀請國立台灣交響樂團前來海線與孩子們交流外。蔡其昌也與市議員王立任、楊典忠、施志昌和孩子們化身幸福超人，同台合影。
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