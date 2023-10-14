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西濱大安休息站 順路「鑽轎腳」

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台61線西濱公路大安休息站昨天開幕，位於西濱高架橋下，有便利商店、小吃攤與農特產商店。圖／交通部公路局提供
台61線西濱公路大安休息站昨天開幕，位於西濱高架橋下，有便利商店、小吃攤與農特產商店。圖／交通部公路局提供

台61線西部濱海快速公路縱貫西部沿海地區，全長301.8公里，繼口湖、新豐休息站啟用，中部首座的大安休息站昨開幕；台61線跨越132線有座景觀脊背橋，橋塔造型為大甲媽祖鑾轎意象，民眾開車也可以「鑽轎腳」保平安，成為新打卡熱點。

交通部公路局表示，西濱公路使用量高，但沿線沒有休息站，前年2月啟用雲林縣口湖休息站、今年8月啟用新竹縣新豐休息站，讓北、南部旅客有休憩之處。

中部首座的西濱大安休息站昨天開幕，公路局表示，目前規畫北中南各設1座，已達到目標；大安站有便利商店、小吃攤、農特產品與伴手禮商店，還有男女廁所、無障礙與親子廁所等，估計每年可服務上百萬人次；站內洗手台全天供應熱水，停車場有電動車快充充電樁與自行車、重機停車格。

大安休息站周邊有大安濱海樂園、海水浴場、水蓑衣生態教育園區、龜殼生態公園、大安港媽祖文化園區等，可沿著周邊規畫旅遊行程，也可進行生態慢行，以大安、大甲、清水的自行車道串連行程。

台61線大安休息站位於北側西濱高架橋下，鄰近「136福住」及「139大安一」西濱匝道。

台61線跨越132線的景觀脊背橋，橋塔以大甲媽祖鑾轎為意象，開車也可以「鑽轎腳」保平安。

大甲媽祖 廁所 自行車

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