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彰居民包圍縣長 反瓦斯儲存廠
彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，縣府曾勒令停工，經司法訴訟縣府敗訴，業者捲土重來，居民擔心安全多次抗議。彰化縣消防局昨到現場進行救災演練，大批居民到場抗議。議員質疑業者代表到場未積極參與，如何防災？縣長王惠美說，將與民眾一起監督，確保只能存放、不能現場填充裝罐。
彰化縣消防局表示，業者平時大門深鎖，昨派員工配合打開大門，並事先配合演習動線除草，昨提供空桶、瓦斯桶模擬外洩；該儲存場營運前，得向縣府申請使用證明書，提供瓦斯數量、分區管理編號等，但目前仍興建中，相關資料未提供。
昨演練還沒開始，居民先包圍王惠美說，鄰居就是瓦斯儲存設施，讓人擔心，各地傳出危險儲存物爆炸意外，生活很不安穩。
縣議員楊子賢說，從屏東明揚大火來看，工廠防災最重要的是業主確實配合、通報，鄉親原以為業者未到場，後來才得知隱身現場，看不出防災決心。
王惠美說，縣府2017年曾勒令停工，後來判決縣府敗訴，縣府曾請業者評估遷廠，但未成功；縣府會跟居民一起監督。
業者代表原隱身現場，王惠美還到處找人，最後看到員工，王也苦口婆心勸說，「回去跟老闆說去別的地方做啦，這樣居民就不會抗議，會幫你們拍拍手」。
昨演練項目為液化石油儲存場所中，瓦斯鋼瓶因不明原因洩漏導致氣爆。消防局長施順仁說，地方擔心巷弄狹小不利救災，因鄰近彰水路，車輛進出、拉水線都沒問題，該處儲存管制危險物品，需救災演練。
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