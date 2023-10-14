中興新村砸7700萬 改善通學路

南投縣中興新村西側營北路和南投特殊教育學校周邊人行道，因路樹根部導致崎嶇不平，成了「障礙」人行道，影響周邊身障者與婦幼通行。南投市公所爭取營建署經費7700萬元，明年可動工改善兩學區通行步道品質，讓學生可以安心上學。

南投特殊教育學校周邊為中學西路、仁愛路，人行道長期受行道樹樹根影響，路面高低不平，一般民眾行走都得低頭注意路況，稍不小心可能就被絆倒。

該處常有身障者或家長推嬰兒車行走，在崎嶇不平的人行道顛簸難行，只能被迫走馬路與車爭道，甚至被稱為「障礙」人行道；尤其周邊就是特教學校，人行道卻相當不友善，讓學生、家長很困擾。

營北國中周邊道路如營北路、向上路等，學生行走的人行道上，路況龜裂、凹凸不平，還有樹穴未清除、鋪面老化等問題，學生說，人行道難看又難走。

張姓居民說，兩校學區學區居民多，但人行道長期劣化嚴重，已成為行走困擾，影響學生通學安全，多次陳情盼能改善。

南投市公所2月提出改善計畫，包含特教學校周邊道路與人行道改善工程、營北國中通學步道改善工程，近日獲營建署同意補助6468萬元，市公所負擔440萬元、792萬元配合款，改善2學區的行人通行品質。

南投市長張嘉哲表示，2項工程將改善現有缺失，除人行道鋪面改善，還會研擬改善周邊停車問題，提升校園道路安全，讓學生、行人走路更安全，也能帶動周邊環境、景觀。