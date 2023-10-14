中捷全線 設緊急停車鈕

台中市5月發生建築工地的塔吊吊臂砸入捷運軌道，造成1死14傷事故。中捷規畫在綠線全線18個車站，增設月台緊急停車鈕，已全數設置完成並啟用。台中捷運公司表示，當軌道區發生緊急狀況，立即按壓緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區時，可讓列車緊急停車，確保乘客與營運安全。

中捷公司表示，為提升行車安全，中捷在各車站每側月台增設2具緊急停車按鈕，每座車站共裝設4具，市政府站月台緊急停車按鈕上月6日已啟用，其餘車站加速安裝，目前中捷綠線全線18個車站，已全數設置完成啟用。

中捷表示，緊急停車按鈕分別裝設各車站3號、8號月台門左側，如發生異物或旅客跌入軌道等緊急事件，站務人員、保全及候車旅客，可立即按壓月台緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區時，即可阻止列車進站或出站。

中捷指出，除設置月台緊急停車鈕，中捷加強宣導，透過車站廣播及月台跑馬燈，說明如何使用，緊急停車按鈕上方也有指引標誌，方便旅客辨識及快速找到。

另外，為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並設置警語，提醒旅客非緊急狀況勿使用，以免受罰；中捷表示，中捷運量逐漸提升，將持續強化系統安全，讓旅客乘車更加安全。