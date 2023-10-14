中市公車站點 公車彎僅占0.2%

台中市總共有6931處公車站點，但只有20處有公車彎，比率約0.2%。議員質疑，像人車繁忙的中清路，多處站點緊鄰馬路旁，民眾等車也與車輛爭道；逢甲夜市福星路上的站點，候車乘客多時甚至擠滿一線車道，險象環生。交通局長葉昭甫說，公車停等區前後都畫紅線，避免車輛違停，將視車流、道路環境評估設公車彎。

公車彎是指在道路外側，以內縮方式提供公車停靠的區域，乘客在公車彎內候車或下車，可避免與後方車輛交錯，減少風險，在台中市街頭相當罕見。

民進黨議員陳俞融表示，台中市多數公車站牌設置在道路旁，設有公車彎的站點僅占0.2%，其餘都是站牌緊鄰道路，乘客候車或下車與車爭道，也得小心機車騎士鑽車縫，險象環生。

陳俞融說，以中清路為例，中清、忠明路口無人行道，站牌緊鄰路邊，公車進站載客，後方車流回堵，而候車民眾站路邊也有風險；台灣大道慢車道多處公車站，同樣未設公車彎，公車停靠時常交通打結。

逢甲商圈福星路的公車站牌，沒有公車彎也沒有人行道；民眾擠在路邊等車，幾乎占據慢車道危機重重。議員陳淑華說，西屯路、惠中路口沒有人行道，路幅狹窄，候車環境惡劣，民眾幾乎站在馬路上等車、上下車，要求市府改善。

交通局表示，評估公車站點時，以公車可緊貼路緣、安全停靠為目標，確保公車可正常進出停靠區，前後路段畫設紅線，避免違規車輛停放；將視車流、道路環境及人行道空間，評估額外設置公車彎。

交通局指出，在新闢道路、人行道或道路改善工程時，若施工範圍內有公車站牌，將評估設置公車彎需求，請工程單位納入評估。