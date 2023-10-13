彰縣長王惠美化身兔女郎 稱讚二林鎮長「摸蛤兼洗褲」

彰化縣二林文化季今年邁入第十六屆，今晚在二林鎮立圖書館廣場盛展開長達一個月的展覽和演藝，今年不但結合彰化縣媽祖祈福文化節，導入明華園總團和九天民俗技藝團的表演，二林周邊5鄉鎮公所也合辦青年論壇為偏鄉發展找出路，讓老少青銀都能參與文化季。

二林文化季避開中秋連假，10月7日由2023紫晶盃葡萄酒評鑑揭開序幕，今晚開幕之夜邀請影視歌星熱舞歡唱，彰化縣合興農畜牧生產合作社提供烤大豬，彰化縣養雞協會提供炸雞翅、蛋塔、茶葉蛋，雞肉、雞蛋與毛豬都是二林鎮主要農產品，民眾一面觀賞表演一面大啖美食，氣氛熱烈。

今年生肖兔年，二林文化季發給來賓發光兔耳，縣長王惠美戴上後立馬化身「兔女郎」。她致詞肯定前鎮長傅黎興、張國棟（縣議員）、現任鎮長蔡詩傑接力舉辦二林文化季成為西南角特色活動之一，且蔡詩傑巧妙把媽祖文化節、鎮農會農特產品活動、國民運動串織在二林文化季，策畫長達一個月活動，毫無冷場，堪稱「摸蛤仔兼洗褲」。

蔡詩傑說，為紀念1925年10月22日二林蔗農事件，二林鎮公所與二林鎮農會、台灣二林蔗農事件文化協會、二林社區大學、二林仁和宮、二林鎮生活美學協會等社團，2007年起的每年10月舉辦「儒林文化季」，2016年呼應在地地名更名為二林文化季，2021年因疫情停辦之外，已舉辦16年，能有今日規模都要感謝各方協助，今年活動熱鬧可期，歡迎民眾到鎮公所官網查詢並參與。

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