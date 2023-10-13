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西班牙國慶交流酒會台中登場 盧秀燕推薦美食

中央社／ 台中13日電

西班牙商務辦事處今天在台中市政府集會堂舉辦國慶交流酒會，台中市盧秀燕表達歡迎之意，現場擺出豐盛的西班牙美食，盧秀燕品嚐後大力推薦美味可口。

西班牙商務辦事處下午在台中市政府集會堂舉行國慶交流酒會，現場有道地西班牙美食，也邀請知名西班牙弦樂合唱團、音樂家到場演出精彩曲目。

盧秀燕以地主身分歡迎西班牙商務辦事處選擇台中舉辦國慶酒會，她還與西班牙商務辦事處長EduardoEuba互贈禮物，接著品嚐西班牙美食。

對於選擇到台中市舉辦國慶酒會，Eduardo Euba表示，這個日子是一個加強聯繫及結交朋友的絕佳機會，台中市身為社會、工業和文化中心，在台灣具有舉足輕重的地位，而今天前來是為了拉近台中與西班牙的距離，建立友誼與合作的橋梁。

Eduardo Euba指出，大家生活在一個錯綜複雜的國際環境中，充斥軍事衝突及氣候與經濟的不確定性，在這充滿挑戰的背景下，台灣是一個寶貴的盟友，與他們共享自由、民主和尊重人權的價值觀。今天就讓大家沉浸在西班牙文化，特別是音樂與美食中。

盧秀燕指出，台中與西班牙在經貿、文化、教育等各領域有相當密切的往來，西班牙的藝術、音樂、美食都廣受台中民眾喜愛，例如今天讓她期待已久的西班牙美食，就是由台中曾榮獲米其林餐盤推薦的DNA西班牙餐廳主廚所負責，這家餐廳在台中很受歡迎。

盧秀燕說，期盼未來雙方能深化更多領域的合作交流，共同增進兩地人民的情誼及幸福生活榮景。從今天到年底，台中有爵士音樂節、國際花毯節、台中購物節、台中耶誕嘉年華、跨年晚會等活動，歡迎大家來台中參加。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

西班牙 美食 台中市

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