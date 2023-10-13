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台中國際動畫影展開幕 抽出日本廣島機票得主

中央社／ 台中13日電

2023台中國際動畫影展今天開幕，包括日本、智利、香港等國際影人都出席，現場並抽出預售活動大獎台灣到日本廣島來回機票得主，送動畫迷到廣島參加動畫季活動。

台中國際動畫影展今天在大魯閣新時代購物中心舉行開幕儀式，台中市新聞局副局長廖烱志、日本廣島動畫季策展人土居伸彰、香港導演袁建滔等人一起啟動，活動從今天起到21日在台中大魯閣新時代威秀影城舉行。

廖烱志表示，邁入第9屆的台中國際動畫影展已逐步成為亞洲最重要的動畫盛會之一，並與許多國際動畫影展及影人建立良好關係，明年將盛大舉辦的廣島動畫季（前身為廣島國際動畫節）就是其中友好夥伴之一。

廖烱志說，這次邀請廣島動畫季的策展人土居伸彰來台擔任評審，並加碼增設「TIAF觀察站：日式夢幻–廣島動畫季精選」單元，將有助於台灣影迷對日本動畫有更多了解。

廖烱志也在開幕式中抽出台灣到廣島來回機票幸運得主，讓動畫迷到日本參加動畫季，促進台日動畫交流，土居伸彰表示，他很喜歡台灣，非常期待與喜愛動畫的朋友交流分享，也期望透過這次來台參展機會，建立台日間的動畫交流橋梁。

台中市影視發展基金會執行長林盈志說明，這屆影展無論在票房呈現、或參與影展活動人次都開出亮眼成績，開閉幕片「妖怪森林」及「火之鳥：回憶中的花」、以及曙光套票，在預售票開賣沒多久後便銷售一空，戶外放映活動參與民眾踴躍，吸引大小親子族群同樂。

除在預售活動加碼抽出日本廣島來回機票外，林盈志指出，為回饋影迷，影展期間將推出憑票券參加集點抽獎活動，有機會獲得悅樂旅店住宿券、麗寶樂園探索世界入場券、影展紀念商品以及多款聯名好禮。

動畫 廣島 日本 台中市

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