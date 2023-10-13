清境高空觀景步道下周修繕 二期步道限期一周免費進入

清境高空觀景步道下周一起，將進行第一期步道的鋪面修繕及鋼結構須除鏽補漆，南投縣政府為不掃遊客的興致，決定10月16日至22日7天辦理修繕工程作業，施工期間開放二期步道，遊客可免費自南商圈端入口進入，向上通往故事館端入口共400公尺，同樣能欣賞清境美景，回饋遊客也提高住宿率及增加觀光產業產值。

南投縣政府指出，清境高空觀景步道採用隱匿式高架設計，遊客可沿台14甲線安全行走且欣賞青青草原內羊群覓食，並可遠眺中央山脈，步道自蝴蝶端入口至青青草原故事館端全長1.6公里，已開放使用超過6年，每年吸引近百萬人次前往欣賞高山風光，但一期步道的局部步道需要進行鋪面修繕及鋼結構須除鏽補漆，考量施工期間遊客無法通行一期步道，將免費開放賞二期步道風光。.

南投縣觀光處表示，目前前往南投縣各景區道路均暢通，仁愛鄉清境高空觀景步道以南商圈端平台為界，自2017年5月27日開放一期步道及2019年10月30日開放二期步道以來，遊客總數已超過370萬人次蒞臨，是清境地區僅次於清境農場的熱門景點，期許遊客仍能於秋高氣爽的天氣中體驗清境之美。

南投縣世界茶葉博覽會後，接下來南投還有一系列的活動，包括「南投健行節（3場）」、「南投溫泉季（3場）」、「南投露營節」、「清境火把節」及「南投巧克力咖啡節」等活動，歡迎國人來南投享受秋冬美好的旅遊時光。