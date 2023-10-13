日月潭列為空氣品質維護區 南投縣府實施水陸空智慧監控

日月潭是國家級的重要風景區，聞名國際的同時，南投縣為提升周邊水陸空環境品質，環保局正式公告11月1日起日月潭為空氣品質維護區，採用4項智慧監控設備全天監控日月潭空氣品質、噪音及水質等，達到環境永續清淨外，特別嚴格提高日月潭的放流水標準。

局長李易書指出，日月潭為南投縣的地標，環潭公路更被選為全球十大最美環湖自行車道之一，空品、噪音及水質更攸關旅遊品質及感受，除透過公告日月潭為空氣品質維護區等行政手段外，並利用智慧型全天監控日月潭的空氣品質及水質，以及設置2組聲音照相噪音車輛稽查設備，全面監測有害環境的汙染源。

李易書說，日月潭空氣品質維護區是南投縣畫設的第1處空維區，希望藉此加強柴油車與機車的管制，另因縣府每年都會辦理盛大的萬人泳渡活動，全回「加嚴」放流水標準，用全國最高的標準來管制飯店排放的廢水，創全國標準保護水庫水質的首例，維護日月潭的水質清澈，減少空氣及水汙染。

南投環保局表示，未來將全時段24小時管制「出廠滿2年以上之柴油車，未取得稽查日（含）前1年內排煙檢測合格紀錄」及「出廠滿5年以上之燃油機車，逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格」等車輛禁止進入環潭公路，將以車牌辨識系統取締，並直接開罰新台幣500元，且採按次處罰，累犯加重處分，最高6萬元。

此外，環保局已於日月潭環潭公路上設置6處空氣品質微型感測器，監控空氣中的懸浮微粒（PM）、揮發性有機物（VOC）、溫度/溼度及一氧化氮；在水質方面設置3處水盒子，監控pH、溫度、導電度、溶氧等，當不肖業者偷排廢污水時，可透過監控設備瞭解現況，啟動應變機制。