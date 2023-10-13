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彰化北斗路邊停車收費惹民眾不開心？鎮長：明年檢討

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮古蹟紅磚市場停車場已取消停車收費。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮古蹟紅磚市場停車場已取消停車收費。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮實施路邊停車收費兩年多，民眾意見不一，鎮長顏宏霖在競選期間曾提出塗銷部分停車格的政見，當選後檢視委外經營路邊收費停車合約，即使調整也要等到2025年，今天表示明（2024）年通盤檢討後再作決定。

北斗鎮廣設路邊收費停車格，引起民眾討論，認為熱鬧以外的公共停車場、路邊都畫設停車格沒經濟效益，少數都沒人停車的停車場還淪為廢棄物堆置專區。前鎮長李玄在尋求連任前檢討停車狀況，今年3月6日起取消北斗鎮衛生所停一停車場、紅磚市場停車場等6處合計94個路外停車格，剩餘571個停車格仍按時收費。

鎮公所統計，停車每小時20元，每月停車時數3萬多小時，鎮公所扣除上繳縣政府維護全縣公共停車場收費停車雲端系統、委外經營費用、超代收手續費，每月停車費實得約12萬元，全年約150萬元，路邊收費停車的收入不算多。

顏宏霖先前公開講過如果當選，將檢討並塗銷不適當的收費停車格，當選後檢視合約發現為期兩年，到明年底約滿，合約期間只能維持現狀。北斗鎮公所表示，都市計畫區以外、熱鬧市區以外畫設停車格都沒收費，收費停車格調整須等明年通盤檢討。

停車場 顏宏霖 衛生所 彰化

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