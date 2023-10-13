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站路邊候車超危險！中市近7000站位僅20處公車灣挨批

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市有6931處公車站位，但僅20處站點設有公車彎，比例0.2%。民進黨議員陳俞融表示，台中多數公車站牌緊鄰道路，乘客候車或上下車須與車爭道，險象環生。圖／議員陳俞融提供
台中市有6931處公車站位，但僅20處站點設有公車彎，比例0.2%。民進黨議員陳俞融表示，台中多數公車站牌緊鄰道路，乘客候車或上下車須與車爭道，險象環生。圖／議員陳俞融提供

台中市有6931處公車站位，但僅20處站點設有公車彎，比例0.2%。議員質疑，人車繁忙的中清路有多處站點，但站牌緊鄰道路旁，沒人行道與公車彎，民眾候車須與車爭道，險象環生。台中西屯惠中路口，以及逢甲商圈福星路同樣沒有人行道與公車彎。交通局長葉昭甫表示，公車停靠區前後皆劃設紅線，避免違規車輛停放，也將視車流及道路環境評估是否需設置公車彎。

民進黨議員陳俞融表示，台中市多數公車站牌設置在道路旁，鮮少設在公車彎上。台中市有6931處站位，其中有1019座候車亭，公車彎的站點僅有20座，只占所有站點的0.2%，其餘都是站牌緊鄰道路，乘客候車或上下車必須與車爭道，險象環生。

陳俞融說，台中北區中清路有多處公車停靠站，但中清忠明路口無人行道，公車站牌緊鄰路邊，公車停下載客，容易交通阻塞，民眾站在路邊候車也十分危險。另台灣大道慢車道沿線也設多處公車站，同樣未設公車彎，公車停靠時，常造成交通打結。

台中逢甲商圈福星路同樣沒有人行道與公車彎，人潮眾多時，民眾擠滿慢車道候車，危機重重。議員陳淑華說，台中市西屯路、惠中路口沒有人行道，且路幅狹窄，等候公車環境惡劣，民眾站在車道邊候車、上下車，非常危險，要求市府改善。

交通局長葉昭甫表示，公車站位設置評估時，交通局以公車可緊貼路緣，且安全停靠為首要目標，確保公車可正常駛出及駛入停靠區，並在公車停靠區前後劃設紅線，避免違規車輛停放，影響公車載客。交通局也將視車流、道路環境及人行道空間，評估是否需額外設置公車彎。

交通局指出，為加速改善友善候車環境，市府新闢道路、人行道或改善相關工程時，若施工範圍設有公車站牌，交通局將檢視是否有設置公車彎需求，請工程單位納入評估。

台中市西屯路、惠中路口沒有人行道，加上路幅狹窄，等候公車環境惡劣，民眾站在車道邊候車、上車，非常危險。圖／議員陳淑華提供
台中市西屯路、惠中路口沒有人行道，加上路幅狹窄，等候公車環境惡劣，民眾站在車道邊候車、上車，非常危險。圖／議員陳淑華提供

公車 人行道 台中市

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