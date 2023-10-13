台中慈善團體普度供品跨海運往金門 150箱物資嘉惠弱勢

來自台中大肚區的永順吳府千歲慈善協會，今年在新敬業董事長楊肅謙的牽線下，跨海前來金門做慈善，分別到金門家扶中心與福田家園進行關懷活動，並帶來了150箱的物資，贈送給金門的弱勢團體，讓他們感受到社會滿滿的愛心。

台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會今天由協會理事長陳志誠，率領協會理監事及志工眷屬等人，跨海來到金門進行公益關懷活動，首站就來到金門家扶中心，共計捐贈80箱的民生物資給金門家扶中心的受扶助家庭，這批船運來金門的物資，由金門家扶中心扶幼委員會主委楊肅謙代表接受，扶幼委員會副主委許燕輝、委員李淑賢、陳媽愛以及中心主任李桂平共同出席觀禮，一起見證此飄洋過海的愛心關懷公益活動。

陳志誠表示，這份愛心關懷的公益活動，原本在9月3日就要成行，因颱風攪局機票被取消，但仍沒有打消協會成員的意志，做好事就是要做到底做完全，因此重新訂票安排於今日抵達家扶中心，完成這一項公益愛心活動。這一次的物資捐贈共計80箱，是所有會員認捐的愛心，每箱物資都有白米、麵條、罐頭、沙拉油等日常民生物品，希望貢獻小小的心力，來關懷離島弱勢的家庭。

楊肅謙指出，金門的社福單位一向在物資的募集上都較為辛苦，因此當他得知吳府千歲慈善協會欲將普渡供品等生活物資分享給弱勢團體時，立即連絡陳理事長詢問他可否將物資捐贈給離島金門等物資較為缺乏的社福團體，陳理事長在與協會成員討論後應允將部分物資100箱捐贈至金門，並在與福田連繫後，加碼至150箱，協會成員慷慨出錢出力促成這次的捐贈活動。