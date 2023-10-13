議員揭蛇躲無人宅藏匿校園引恐慌 中市府允處理

多名台中市議員指出，校園、無人居住民宅近日發現有蛇出沒，引發恐慌，市府應協助捉蛇，並避免蛇類棲息。台中市府表示，教育、農業局等單位在第一時間聯繫，會勘處理。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員林祈烽指出，接獲民眾陳情，指住家附近有雨傘節出沒，捉蛇人到場後，蛇已竄逃到附近無人居住的民宅，聯繫屋主請求協助捉蛇，但對方以大門年久失修，擔心開門後門會垮掉無法再關上，拒絕進入捉蛇。

法制局長李善植表示，一般民宅若沒有人居住，所有權人還是擁有住居的空間權，不能強制進入。

農業局長張敬昌指出，將會同當地里長或地方人士與屋主協調後，入內捉蛇。

無黨籍市議員林昊佑表示，台中市大道國中在9月間校園出現多條蛇，校方通報教育局，但教育局卻要求校方先行購買捕蛇籠，後經他介入處理，翌日農業局才緊急送去蛇籠。

林昊佑指出，現在氣候涼爽，蛇也會在白天出沒，要求教育局、農業局成立專案，全面對所有校園進行環境安檢是否有蛇出沒狀況；若師生遭蛇吻，第一時間老師是否知道如何處理。

教育局長蔣偉民表示，第一時間已與農業局聯繫，派員到校園會勘處理。

張敬昌指出，4至11月為蛇出沒高峰，已前往此校園會勘，捕捉到1條花浪蛇，呼籲各學校改善校園環境，建議定期清除雜草，枯樹移除後洞穴、空洞等空隙填補，排水溝、地下水道、排水孔定期清理，降低蛇鼠棲息。