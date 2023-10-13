快訊

基層受不了「淫威虐政」…高雄多區衛生所爆離職潮 陳其邁認了

內湖驚傳槍響！勇警追拒捕車連開2槍 負傷逮人查獲各式毒品

外國人也在內？哈瑪斯聲稱「以色列空襲炸死13名人質」

議員揭蛇躲無人宅藏匿校園引恐慌 中市府允處理

中央社／ 台中13日電

多名台中市議員指出，校園、無人居住民宅近日發現有出沒，引發恐慌，市府應協助捉蛇，並避免蛇類棲息。台中市府表示，教育、農業局等單位在第一時間聯繫，會勘處理。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員林祈烽指出，接獲民眾陳情，指住家附近有雨傘節出沒，捉蛇人到場後，蛇已竄逃到附近無人居住的民宅，聯繫屋主請求協助捉蛇，但對方以大門年久失修，擔心開門後門會垮掉無法再關上，拒絕進入捉蛇。

法制局長李善植表示，一般民宅若沒有人居住，所有權人還是擁有住居的空間權，不能強制進入。

農業局長張敬昌指出，將會同當地里長或地方人士與屋主協調後，入內捉蛇。

無黨籍市議員林昊佑表示，台中市大道國中在9月間校園出現多條蛇，校方通報教育局，但教育局卻要求校方先行購買捕蛇籠，後經他介入處理，翌日農業局才緊急送去蛇籠。

林昊佑指出，現在氣候涼爽，蛇也會在白天出沒，要求教育局、農業局成立專案，全面對所有校園進行環境安檢是否有蛇出沒狀況；若師生遭蛇吻，第一時間老師是否知道如何處理。

教育局長蔣偉民表示，第一時間已與農業局聯繫，派員到校園會勘處理。

張敬昌指出，4至11月為蛇出沒高峰，已前往此校園會勘，捕捉到1條花浪蛇，呼籲各學校改善校園環境，建議定期清除雜草，枯樹移除後洞穴、空洞等空隙填補，排水溝、地下水道、排水孔定期清理，降低蛇鼠棲息。

教育局 台中市

延伸閱讀

毒蛇躲無人民宅無法抓民眾心驚驚 農業局長：將與屋主協調

蔡壁如穿競選服裝入校！綠營批「為藍白合不計代價」 中市府回應了

挨批外來種清除政策不合格 新北農業局：外來種族群已大幅減少

中市完成18校40面光電球場 預計今年底前還有15校啟用

相關新聞

站路邊候車超危險！中市近7000站位僅20處公車灣挨批

台中市有6931處公車站位，但僅20處站點設有公車彎，比例0.2%。議員質疑，人車繁忙的中清路有多處站點，但站牌緊鄰道路...

日月潭花火音樂嘉年華下周六登場 請來艾薇卓義峯助陣

日月潭花火嘉年華盛會，10月21日由台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen.AI　綻燃．愛》作為首發，不只邀請準歌后接班人艾...

影／「台中焰火帥警」影片流出 網暴動「幸福塞車」本尊背景曝光

台中國慶焰火提早20分鐘施放，相關爭議不斷。近日有網友以「台中焰火帥警」為標，抖音貼出28秒短影音，影片中男警員專注交整...

提台積電中科二期擴建4問題 盧秀燕：水電問題獲中央保證

台積電2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市政府都審8月已通過，台中市議員今日在議會質詢擴廠進度與狀況。台中市長盧秀...

都到高雄、台南旅遊！台中登革熱快篩陽+4 這3區注意了

台中市衛生局今證實，接獲台中市及台南市院所通報，新增4例本土登革熱NS1陽性個案，都在中秋及雙十連假期間高雄及台南旅遊史...

台中捷運18個車站 月台緊急停車按鈕全線完成設置啟用

台中建案5月發生建築工地的塔吊吊臂砸入軌道，造成1死14傷事故。中捷在全線18個車站增設月台緊急停車鈕，已全數設置完成並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。