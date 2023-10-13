日月潭花火音樂嘉年華下周六登場 請來艾薇卓義峯助陣

日月潭花火嘉年華盛會，10月21日由台灣大哥大日月潭花火音樂會《Gen.AI 綻燃．愛》作為首發，不只邀請準歌后接班人艾薇、卓義峯，在樂興之時管絃樂團協同伴奏下，一起站在AI世代浪尖開唱，共同演繹重新改編的中西經典歌曲，現場更安排480秒的煙火表演。

日月潭國家風景區指出，2023日月潭花火音樂嘉年華，今年活動slogan為「觸動X相遇･日月潭」，要讓日月潭的全方位美好，觸動每一位遊客的心，並以日月潭為舞台，融合音樂、舞蹈及煙火的音樂饗宴，讓民眾走出戶外，舉辦花火音樂饗宴及多元文化融合表演等精彩活動元素，讓民眾相遇日月潭，留下美好回憶。

由江靖波指揮率領的75人編制的樂興之時管弦樂團，下周六晚間在台灣大哥大花火音樂會精彩演奏外，大約9時半隨著音樂會結束，將在水社頭水域施放480秒煙火。11月4日在伊達邵碼頭舉行「樂舞映明潭音樂會」首度邀請「原聲合唱團」唱出玉山下純淨天籟的歌聲，同時在伊達邵水域施放360秒煙火；11月19日則由NTSO台灣管樂團，帶來一系列膾炙人口的經典曲目，當晚8時40分也施放360秒煙火。

日月潭遊艇公會表示，配合花火施放今年續推夜航花火船，讓賓客不用人擠人，搭遊艇近距離賞煙火，日管處則表示，今年花火嘉年華搭乘台灣好行日月潭線及車埕線，是前來日月潭遊憩的最佳選擇，同時轉乘遊湖巴士也非常方便，除可以免去自行開車的辛勞，也不必煩惱停車的問題，各款式套票依不同組合內容，售價為820元至1130元不等，可供民眾依旅遊需求加以選購。

詳細活動資訊請至日月潭好行主題網：https://www.sunmoonlaketrip.net/news.aspx