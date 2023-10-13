提台積電中科二期擴建4問題 盧秀燕：水電問題獲中央保證

台積電2奈米建廠的中科台中園區二期擴建案，台中市政府都審8月已通過，台中市議員今日在議會質詢擴廠進度與狀況。台中市長盧秀燕表示，目前有4個問題，包括納入擴建範圍的高球場員工就業及會員球證權益問題，另台積電1、2廠用水電，分別占全市用水電量近1成及4成，台水、台電已發文台中市政府，保證不會排擠既有民生水電。

民進黨議員何文海今在議會質詢台積電在台中擴廠進度與狀況。盧秀燕表示，對於台積電設廠沒有成見，但有4個問題，包括高球場員工就業問題，以及球場會員的球證權益，將看中科與台積電如何補償，目前已知有自救會在協談。

盧秀燕說，台積電中科園區一廠及二廠擴建，兩廠用電量占台中市整體用電量近39%，市府要求保證台中市用電不匱乏，由於台積電是經濟部允許成立，因此要求台電保證台中市用電不受到排擠，針對第一、二廠用水量占台中市整體用水量約9%，也要求保證中市用水無虞。

盧秀燕說，針對台積電用水電，市府據理力爭，要求經濟部要確保台中市的民生、農業及工業水電，經濟部也已經承諾台中市用水供電均無虞。