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台中捷運18個車站 月台緊急停車按鈕全線完成設置啟用
台中建案5月發生建築工地的塔吊吊臂砸入軌道，造成1死14傷事故。中捷在全線18個車站增設月台緊急停車鈕，已全數設置完成並啟用。台中捷運公司表示，當軌道區發生緊急狀況，立即按壓緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，即可讓列車緊急停車，確保系統營運安全。
中捷公司表示，為提升行車安全，精進緊急應變作業，中捷在各車站每一側月台增設2具緊急停車按鈕，每一車站共裝設4具，市政府站月台緊急停車按鈕率先於9月6日啟用，其餘車站隨後加速進行安裝，安裝作業順利，中捷全線18個車站已全數設置完成並啟用。
中捷公司提到，緊急停車按鈕分別裝設於3號月台門及8號月台門左側，如發生異物掉落軌道或旅客跌入軌道等緊急事件，站務人員、保全及候車旅客可立即按壓月台緊急停車按鈕，在列車進站前或出站列車未完全離開月台區狀況下，即可阻止列車進出站。
中捷公司指出，除了積極完成設置，中捷也加強向旅客宣導，已在各站透過車站廣播及月台跑馬燈說明月台緊急停車按鈕位置及如何使用；緊急停車按鈕上方也設有指引標誌，以方便旅客辨識及快速找到按鈕。
另外，為避免旅客誤觸，月台緊急停車按鈕加設滑動式保護外蓋，並設置警語，提醒旅客非緊急狀況請勿使用，以免受罰，未來會持續強化系統各項安全作為，讓旅客乘車更加安全，且有助運量上升。
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