毒蛇躲無人民宅無法抓民眾心驚驚 農業局長：將與屋主協調

民進黨台中市議員林祈烽日前接獲民眾陳情，指家中附近有毒蛇出沒，要求農業局委外廠商派員來抓蛇。但因毒蛇躲在隔鄰無人居住民宅中，廠商無法進入，經聯繫屋主也不願開門協助，「事關生命安全問題要怎麼解決？」農業局長張敬昌表示，將會同當地里長與屋主協調處理。

台中市捕蜂抓蛇業務現已委託專業廠商處理，民眾只要打119電話報案，就會轉接到委外廠商那邊，廠商接獲通知，15分鐘內會聯繫當事人，30分鐘到達現場處理。

不過，議員林祈烽日前接獲西屯區龍潭里民眾陳情，住家附近有雨傘節毒蛇出沒，抓蛇人到場後，毒蛇因竄逃到隔鄰無人居住的民宅無法捕捉，聯繫屋主請求協助，鄰居卻以大門年久失修，擔心開門後門會垮掉無法再關上，拒絕讓廠商進入抓蛇。

林祈烽今日在議會質詢表示，毒蛇躲到民宅內築巢產卵變蛇窩，屋主不協助捕捉，「有沒有公共危險罪的問題？」「廠商能不能以公共安全為由，強制進入屋內捕蜂或抓蛇？」

台中市法制局長李善植說，無人民宅還是有所有權人，不能強制進入，如有蛇跑進去屋內，只能等到蛇逛出來外面再來抓。