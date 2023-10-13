擔心彰化火化場又胎死腹中 彰化殯葬業號召百人縣府陳情

彰化縣沒有火葬場，彰化市長林世賢表達爭取設置的意願，將在11月1日起開議的市代會定期大會重新提案，彰化縣內殯葬業者擔心闖關失敗，今天號召百人到縣府廣場表達爭取火葬場的訴求。業者指出，新冠肺炎期間，南投水里一度拒收外縣市確診者遺體，沒有自己火化場，難保哪天外縣市火化場再次拒絕縣內遺體。

彰化市長林世賢有興建火葬場決心，今年五月彰化市代會臨時會，市公所提案追加1400萬元辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，辦理火葬場的環評及相關規劃，卻因地方及多數市代反對而撤案。

公所不放棄，今年9月再舉辦「彰化藝術生命園區」概念構想說明會，建築師規畫交通路線不經過人車密集的大埔路，以大埔截水溝南外環路段為主要動線降低對居民衝擊，但延和里長王勝和表達不滿，認為腹地太小也不符風水地理，公所打算11月1日起開議的市代會定期大會重新提案。

殯葬業者擔心部分反對聲音讓彰化火化場又胎死腹中，今天前往縣府陳情，業者指出，彰化火化場蓋下去後，少了靈車到外縣市的往來，收入確實減少，但因長年到外縣市要看外縣市的臉色，時常被當地業者插隊火化，本來安排當天火化可能變成先回彰化隔天再去一趟，勞心勞力奔波；鄉親勞累他們也感同身受。

彰縣葬儀商業同業公會理事長施景國也說，之前水里火化場因內部私人因素臨時休爐；新冠肺炎死亡人數爆增狀況，水里火化場不受理外縣市確診遺體，業者在未被告知下到現場，又須到台中按照相關單位安排順序流程火化確診者，難保哪天外縣市火化場再拒絕彰化遺體。