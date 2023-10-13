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影／台中客庄3圖書館老舊盼翻新 客委會：最成熟專案給挹注

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
石岡圖書館建館已32年，年久失修，館內抬頭可見壁癌、漏水現象。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，年久失修，館內抬頭可見壁癌、漏水現象。記者林佩均／攝影

台中市山城是全國客家重鎮之一，石岡、新社與豐原圖書館為推廣客家文化重要據點之一，礙於3圖書館老舊，出現壁癌、漏水、空間不足等軟硬體狀況，立委江啟臣爭取客委會補助，今辦考察。客委會副主委周江杰表示，全國共計20多提案，將以最成熟、最快達到專案政策提案，給予經費挹注，最快於下月底公布獲補助提案。

立委江啟臣今早與客委會副主委周江杰、台中市客委會、文化局等單位到石岡圖書館進行考察。

「圖書館宛如城市的心臟」，江啟臣強調，閱讀能翻轉偏鄉、學習知識，尤其豐原、新社、石岡、東勢、和平5區為台中客家重鎮，石岡圖書館多處壁癌、漏水，新社圖書館既有館舍空間不足，無法舉辦座談會，豐原圖書館線路老舊等問題，讓推廣客語文化困難重重。

石岡圖書館館長林雪雲說，32歲的石岡圖將在地產業、客庄文化與農產品帶入，每月客庄電影院、農遊趣活動吸引親子、銀髮族參與，每年100餘萬元購書費，鄉親飽覽新書。但礙於建物老舊漏水、壁癌，室內、外動線不良，成為憾處。

「石岡區市民每年每人平均借閱12冊，是全台中市的2倍！」台中市立圖書館館長曾惠君表示，新社區7.8冊、豐原區6.5冊，均高於台中市民平均借閱5.6冊，可見圖書館資源在山城偏鄉地區「占相當重要的資源，且表現相當亮眼」。

3座圖書館修繕，台中市文化局規劃約9400萬餘元經費，地方政府負擔22%、中央78%，希望爭取中央客委會客庄創生環境營造計畫的「客庄文化發電機」案補助。

客委會副主委周江杰表示，客庄地區提升基礎建設，縮短城鄉差距，這次全國縣市共提20多案，客委會該專案約3億元經費，僧多粥少，確實無法全面滿足。

周江杰也強調，台中這次提出3案，客委會審查原則一致，只要提出的案件最成熟、最快達到專案政策目標，就給予經費挹注，預計於11月底公布獲補助提案。

石岡圖書館年久失修，立委江啟臣爭取客委會補助，今辦考察爭取近1億元預算。記者林佩均／攝影
石岡圖書館年久失修，立委江啟臣爭取客委會補助，今辦考察爭取近1億元預算。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，館內環境清幽，閱覽舒適。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，館內環境清幽，閱覽舒適。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，館內環境清幽，閱覽舒適。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，館內環境清幽，閱覽舒適。記者林佩均／攝影
石岡圖書館年久失修，立委江啟臣爭取客委會補助，今辦考察爭取近1億元預算。記者林佩均／攝影
石岡圖書館年久失修，立委江啟臣爭取客委會補助，今辦考察爭取近1億元預算。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，館內環境清幽，閱覽舒適。記者林佩均／攝影
石岡圖書館建館已32年，館內環境清幽，閱覽舒適。記者林佩均／攝影

圖書館 客委會 台中市

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