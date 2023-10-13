客運駕駛荒致公車大減班 中巿議員籲提高薪資、改善勞動環境

客運駕駛人才嚴重流失，導致台中市公車大減班。台中市藍、綠多名議員今日質詢司機荒問題，要求改善客運司機待遇，留住公車駕駛人才。台中市交通局長葉昭甫表示，客運公會已提出車公里成本進行審議，檢討是否調整運價，如調整運價，一定會調整駕駛薪資，但薪資漲幅有限，將鼓勵客運業者提升福利政策，並改善工作環境，另鼓勵業者訓練新客運駕駛。

民進黨議員張芬郁、陳俞融、蕭隆澤、陳雅惠、陳淑華、周永鴻等人關心台中公車大減班問題。張芬郁說，台中市有16家公車業者、238條公車路線，路線班次本來就不夠普及，9月開學還大減班，每日平均減364班，一個月就是1萬920班，嚴重影響學生上下學。

張芬郁質詢，台中明年編列38億以上的公車運輸預算，若不從根本改善駕駛薪資和勞動條件，駕駛月休四天，一天15小時的魔鬼班表，永遠無法解決駕駛荒。

議員陳雅惠說，所有公車路線和班次的調整，必須優先滿足學生通勤的需求。議員蕭隆澤則要求勞工局加強勞檢，改善駕駛過長工時及勞動環境。陳淑華則批評交通局根本沒有提出具體方案，解決駕駛勞動條件問題。

國民黨議員朱暖英、劉士州、陳文政、黃健豪、邱愛珊、張廖乃綸等人也要求解決公車駕駛荒問題。朱暖英說，台中市共169萬人持有雙十公車卡，學生族群占35.6%，不能因司機招募成效不佳，就讓學區路線，不僅讓家長接送疲於奔命，公車政策也看得到吃不到。

交通局長葉昭甫表示，台中市公車每天開出將近8000個班次，準點性達96%，公告給民眾看到的班次，公車就要發得出來。而且因每月公車駕駛數量都在變動，市府會針對個別路線、班次起迄做滾動式調整。

葉昭甫說，因應公車駕駛不足，在既有班次與駕駛數下，針對重疊路線將調整或縮短路線里程，並結合台鐵與捷運路網，提高公車行駛效能。