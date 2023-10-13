台北曲藝團周日到彰化談八卦 相聲天王天后要你忍笑失敗

台北曲藝團「北曲三十．藝潤珠圓」演出將於10月15日於彰化縣員林演藝廳登場，包括相聲界最佳拍檔金鐘影帝樊光耀、喜感天王朱德剛、創立音樂評書宗師葉怡均、喜劇脫口秀始祖黃逸豪等人將同台尬聊八卦，一起為彰化建縣三百年慶生。

北曲團長葉怡均表示，1723年間，雍正皇帝以「建學立師，以彰雅化」，來賜名彰化縣，開啟彰化300年輝煌歷史，而相聲崛起於清朝北京街頭，約有200年歷史，北曲在台灣則成團30年，其共通點擁有博大的傳統文化底蘊，卻都有不老體質，隨時代多變煥新。

葉怡均說，十年磨一劍，北曲30年，老師們創作能量，都達到了「藝潤珠圓」狀態，精煉出三十年的技藝與演技。

入行三十年的演員陳慶昇、與十五年相聲功底的黃逸豪，堪稱北曲八卦「藝」哥，黃逸豪說，過去三年受疫情影響，許多劇場人，不得不改行或斜槓另謀生計，讓他興起創作八卦作品，爆料曲藝演員兼差做說故事奶奶、PUB駐唱歌手、賣包子、做蔥油餅等笑話，特為彰化300年巡演，留下紀念作品，尺度之辛辣，絕對顛覆觀眾口味。