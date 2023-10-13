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台北曲藝團周日到彰化談八卦 相聲天王天后要你忍笑失敗

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「藝潤珠圓」本周日下午將於員林演藝廳登場，圖為諧教雙霸黃逸豪ˋ陳慶昇以疫情為創作靈感的「改行」。圖／台北曲藝團提供
「藝潤珠圓」本周日下午將於員林演藝廳登場，圖為諧教雙霸黃逸豪ˋ陳慶昇以疫情為創作靈感的「改行」。圖／台北曲藝團提供

台北曲藝團「北曲三十．藝潤珠圓」演出將於10月15日於彰化縣員林演藝廳登場，包括相聲界最佳拍檔金鐘影帝樊光耀、喜感天王朱德剛、創立音樂評書宗師葉怡均、喜劇脫口秀始祖黃逸豪等人將同台尬聊八卦，一起為彰化建縣三百年慶生。

北曲團長葉怡均表示，1723年間，雍正皇帝以「建學立師，以彰雅化」，來賜名彰化縣，開啟彰化300年輝煌歷史，而相聲崛起於清朝北京街頭，約有200年歷史，北曲在台灣則成團30年，其共通點擁有博大的傳統文化底蘊，卻都有不老體質，隨時代多變煥新。

葉怡均說，十年磨一劍，北曲30年，老師們創作能量，都達到了「藝潤珠圓」狀態，精煉出三十年的技藝與演技。

入行三十年的演員陳慶昇、與十五年相聲功底的黃逸豪，堪稱北曲八卦「藝」哥，黃逸豪說，過去三年受疫情影響，許多劇場人，不得不改行或斜槓另謀生計，讓他興起創作八卦作品，爆料曲藝演員兼差做說故事奶奶、PUB駐唱歌手、賣包子、做蔥油餅等笑話，特為彰化300年巡演，留下紀念作品，尺度之辛辣，絕對顛覆觀眾口味。

「藝潤珠圓」本周日下午2點30分將於員林演藝廳登場，演出包括諧教雙霸黃逸豪ˋ陳慶昇時事所趨「改行」，鬼馬笑星段彥希、吳思偉「坐唱數來寶」，柳活天后謝小玲、相聲笑帥劉士民用聲音帶領觀眾思奔大時代記憶的「聲音鐘」，特邀唯一女評書家葉怡均、彈奏全才張士能、笛藝名家侯廣宇聯合演出全台獨家音樂評書「楊家魂」，壓軸則由活躍於影視與劇場的樊光耀、朱德剛原音重現「武墜子」，段段都要讓觀眾忍笑失敗，民眾可在OPENTIX兩廳院文化生活網購票，或洽詢（02）22345610、台北曲藝團粉專。

女評書家葉怡均、彈奏全才張士能、笛藝名家侯廣宇聯合演出全台獨家音樂評書「楊家魂」。圖／台北曲藝團提供
女評書家葉怡均、彈奏全才張士能、笛藝名家侯廣宇聯合演出全台獨家音樂評書「楊家魂」。圖／台北曲藝團提供
謝小玲、劉士民用聲音帶領觀眾思奔大時代記憶的「聲音鐘」。圖／台北曲藝團提供
謝小玲、劉士民用聲音帶領觀眾思奔大時代記憶的「聲音鐘」。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團「北曲三十．藝潤珠圓」演出將於本周日下午於彰化縣員林演藝廳登場，圖為鬼馬笑星段彥希、吳思偉「坐唱數來寶」。圖／台北曲藝團提供
台北曲藝團「北曲三十．藝潤珠圓」演出將於本周日下午於彰化縣員林演藝廳登場，圖為鬼馬笑星段彥希、吳思偉「坐唱數來寶」。圖／台北曲藝團提供
「藝潤珠圓」本周日下午將於員林演藝廳登場，壓軸則由活躍於影視與劇場的樊光耀、朱德剛原音重現「武墜子」。圖／台北曲藝團提供
「藝潤珠圓」本周日下午將於員林演藝廳登場，壓軸則由活躍於影視與劇場的樊光耀、朱德剛原音重現「武墜子」。圖／台北曲藝團提供

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