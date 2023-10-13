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影／彰化瓦斯容器儲存廠消防演練 居民不滿、包圍縣長抗議
彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府曾勒令停工，但經過司法訴法縣府敗訴，業者捲土重來，居民認為有安全疑慮多次抗議，彰化消防局今天到該處做液化石油氣儲存場所作救災演練，不過居民看到縣長王惠美情緒激動，不斷表達希望縣府輔導業者遷到別處。
今天演練地點位在彰水路207巷，不過演練還沒開始，在地居民先環繞王惠美抗議，讓流程整個延後，居民指出，鄰居就是液化石油氣容量儲存設施實在很擔心，加上各地最近傳出危險儲存物爆炸意外，讓居民過得很不安穩；居民也說，今天演練卻不見業者到場配合說明，實在不知道要演練什麼。
王惠美對於居民憤怒的情緒，她說，縣府在2017年曾勒令業者停工，但最高行政法院裁定彰化縣府未依正當程序判決敗訴，業者有權繼續興建設施，對於地方抗議，縣府也曾請業者評估遷廠的可能，現在距民有疑慮縣府一定會一起監督，裝設監視器確保業者只能放東西，不能現場罐裝，該做的安全準備都會做。
縣議員楊子賢說，從屏東明揚大火來看，工廠防災最重要的是業主能否確實配合、通報，鄉親質疑此次演練過程中業主完全沒有參與，如何通報、排班人員的防災意識與訓練為何？都沒有清楚說明，會後才得知業主代表隱身在現場角落，完全是看不出來有防災決心。
經了解業者今派代表參加演練，但對於大批居民抗議起初不敢下車，還是王惠美要求下才出現。
今天演練模擬液化石油儲存場所中瓦斯鋼瓶因不明原因洩漏導致氣爆，彰化縣消防局長施順仁說，地方擔心該處巷弄狹小不利救災，但消防車實際繞過該處，因鄰近彰水路，車輛進出、拉水線都沒有太大問題，但因屬於管制的危險物品，向來就需要救災演練，今天還展示了消防機器人，希望降低災害。
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