影／彰化瓦斯容器儲存廠消防演練 居民不滿、包圍縣長抗議

彰化市莿桐里2017年有業者申請興建液化石油氣容量儲存設施，彰化縣府曾勒令停工，但經過司法訴法縣府敗訴，業者捲土重來，居民認為有安全疑慮多次抗議，彰化消防局今天到該處做液化石油氣儲存場所作救災演練，不過居民看到縣長王惠美情緒激動，不斷表達希望縣府輔導業者遷到別處。

今天演練地點位在彰水路207巷，不過演練還沒開始，在地居民先環繞王惠美抗議，讓流程整個延後，居民指出，鄰居就是液化石油氣容量儲存設施實在很擔心，加上各地最近傳出危險儲存物爆炸意外，讓居民過得很不安穩；居民也說，今天演練卻不見業者到場配合說明，實在不知道要演練什麼。

王惠美對於居民憤怒的情緒，她說，縣府在2017年曾勒令業者停工，但最高行政法院裁定彰化縣府未依正當程序判決敗訴，業者有權繼續興建設施，對於地方抗議，縣府也曾請業者評估遷廠的可能，現在距民有疑慮縣府一定會一起監督，裝設監視器確保業者只能放東西，不能現場罐裝，該做的安全準備都會做。

縣議員楊子賢說，從屏東明揚大火來看，工廠防災最重要的是業主能否確實配合、通報，鄉親質疑此次演練過程中業主完全沒有參與，如何通報、排班人員的防災意識與訓練為何？都沒有清楚說明，會後才得知業主代表隱身在現場角落，完全是看不出來有防災決心。

經了解業者今派代表參加演練，但對於大批居民抗議起初不敢下車，還是王惠美要求下才出現。