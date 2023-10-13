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公所謝絕受理縣府沒公告災害品項 彰化農民申報碰壁跳腳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
小犬颱風過後讓瓜類蔬菜掉落，但瓜類蔬菜不在彰化縣申報農業天然災害品項內。記者簡慧珍／攝影
小犬颱風過後讓瓜類蔬菜掉落，但瓜類蔬菜不在彰化縣申報農業天然災害品項內。記者簡慧珍／攝影

經過一天受理申報，彰化縣小犬颱風農業災害損失今已衝破2億元大關，許多鄉鎮市公所只受理縣政府公告的10種農作物，農民不甘損失，紛紛透過縣議員等民意代表要求縣政府「開放」更多品項；縣政府表示，鄉鎮市公所應受理每一種農作物災損申報，交由縣政府呈報中央爭取農業天然災害救助。

根據小犬颱風農業災情統計，彰化縣損失累計2億60萬元，僅次於雲林縣2億6026萬元，嘉義縣通報2459萬元躍居全台災損第三多。受損農作物仍以落花生較嚴重，全台合計2億2073萬元，其次是二期水稻、硬質玉米等作物。

縣政府公告全縣10種共通性的農作物申報災損品項，分別是大豆、落花生、硬質玉米、甘藷、芝麻、胡蘿蔔、蘿蔔、洋蔥、山藥、青蔥，沿海鄉鎮種植的蘆筍、苦瓜、紅龍果和各式葉菜也被含鹽分的焚風吹得受損嚴重，沒在縣政府公告災損，農民申報時被鄉鎮市公所品項婉拒，不禁抱怨連連，轉向縣議員等民代要求縣政府加開品項。

有鄉鎮市公所人員指出，不在公告品項內的較零星種植農作物災損，即使受理申報，受損面積萬一達不到救助標準，將招致農民抱怨「不是說有申報有救助？為何沒有？」這類狀況不乏前例，鄉鎮市公所為了避免大家做白工就先以縣政府公告品項為主。

縣政府農業處表示，目前公告10種品項是全縣共通性的農作物，不在公告品項內的仍可申報災損，縣政府將與農糧署、中區農改場、鄉鎮市公所的人員四方會勘，以當地種植總面積換算受災面積、無收穫面積，如果達到當地種植總面積20%，即可申請天然災害救助，鄉鎮市公所應積極受理農民申報，「有報有希望」。

災損 農民 小犬颱風

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