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明華園來了！「周公法鬥桃花女」明晚葫蘆墩文化中心登場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供

台中市文化局辦理「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」系列活動，明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」，由台灣第一丑角國寶級藝師陳勝在及當家小旦鄭雅升領銜主演，歡迎民眾攜家帶眷前往觀賞。

文化局長陳佳君表示，去年「藝起Art go go」匯演也邀請明華園日字戲劇團在葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「猩猩膽」，現場近2千位民眾一同觀賞，佳評如潮。

今年再次邀請明華園日字戲劇團演出經典大戲「周公法鬥桃花女」，這部作品為明華園首席編導、國家文藝獎得主陳勝國導演所編撰，故事節奏流暢、內涵傳統禮俗教育意義、劇場式舞台轉場效果尤為人稱讚，是歌仔戲界首屈一指華麗及精湛的演出作品。

文化局指出，在後疫情時代，期待藉由「丑藝與女戲」的表演藝術能量正向傳遞給社會大眾，「周公法鬥桃花女」故事融合民間信仰真武大帝傳說、台灣嫁娶禮俗，觀眾可藉由觀戲了解嫁娶時常有的繁文縟節，而八百二十歲長壽仙人彭煎(彭祖)求壽過程也巧妙融入劇情，劇中鬥法、戰智慧、詼諧笑料不斷。

「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」系列活動好戲連連，節目內容包含現代戲劇、馬戲、唸歌、掌中劇及歌仔戲等，將持續至12月3日止。

明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供
明華園日字戲劇團將於明晚7點30分，在豐原區葫蘆墩文化中心戶外廣場演出「周公法鬥桃花女」。圖／台中市政府提供

明華園 文化局 歌仔戲

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