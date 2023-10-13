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南投水里明湖一號隧道轉彎處 砸千萬拓寬

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，明湖一號隧道附近，因路況不佳、隧道過窄，長久以來成為交通危險路段。記者黑中亮／攝影
水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，明湖一號隧道附近，因路況不佳、隧道過窄，長久以來成為交通危險路段。記者黑中亮／攝影

水里鄉縣道131線沿水里溪上行段，沿途有明潭、明湖、大觀等水庫與發電廠，該路段是探訪日月潭水力抽蓄發電設施的重要觀光道路，更是聯絡水里到魚池的捷徑，但明湖一號隧道附近路況不佳、隧道過窄，成為危險瓶頸路段，地方爭取改善多年，南投縣長許淑華昨現勘，拍板投入1116萬改善。

縣府指出，水里鄉明湖一號隧道是魚池鄉五城村通往水里必經之路，附近電廠100多名台電員工上下班要道，近年吸引重機族巡遊，但隧道轉彎處危機四伏，民眾陳情多年盼早日解決。

大觀發電廠廠長張天瑞表示，電廠員工曾在隧道附近發生車禍，若能拓寬改善，可降低交通事故，保障上百名台電人的用路安全。

許淑華現勘後表示，明湖一號隧道轉彎處改善是地方陳年老案，縣府曾多次提報中央，爭取將該路段列入改善計畫，但未獲中央補助，考量過去曾發生重大車禍，又是地方重要道路，縣府決定撥款1116萬拓寬改善，規畫將隧道轉彎處予以加寬。

許淑華 台電 車禍 日月潭

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