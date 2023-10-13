中市府活動喊凍蒜 盧秀燕：再犯嚴懲

選舉快到了，藍綠緊盯行政中立問題。台中市民進黨議員質疑，市府在東區台中國小辦活動，主持人竟高喊「羅廷瑋（立委參選人）凍蒜」，宛如造勢場合；海線學校動土，民眾黨立委參選人蔡壁如出席，都違反行政中立。市長盧秀燕說，學校活動喊凍蒜很不妥，下不為例，否則嚴懲。羅廷瑋說，他應邀出席，希望以後不要這樣。

副總統賴清德明天到台中成立多處後援會，國民黨議員陳政顯反批，賴清德趴趴跑，累壞基層維安員警，如果是選務而非公務行程，應該不支援維安警力，保持中立。市長盧秀燕笑而不答。台中市警局表示，賴清德身分是國家副元首，依規定需保持維安規格，不違反行政中立。

民進黨議員陳雅惠指出，7日下午在台中國小舉辦宣導活動，國民黨議員羅廷瑋、林霈涵上台參加帶動唱活動，主持人當場高喊「羅廷瑋凍蒜」，讓人相當錯亂，誤以為參加選舉造勢活動；市府單位違反行政中立，要求人事處、政風處徹查，並向議會報告。

盧秀燕說，這非常不妥，她自己選舉都要求不可如此，將要求市府各單位下不為例，否則嚴懲。

蔡壁如參選台中立委、挑戰立法院副院長蔡其昌，市府公開行程蔡經常出席，盧秀燕對蔡也相當友善。民進黨議員施志昌說，日前海線有學校動土，參選立委的蔡壁如受邀出席動土典禮，蔡與地方沒淵源，出席教育局的行程，已違反行政中立。

法制局長李善植說，目前還不是選舉期間，蔡還不是候選人身分，公務員沒有違反行政中立的問題。