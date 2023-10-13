台中老城區舊樓 多起都更牛步

中市舊城區老舊大樓多，多起都更案推動進度緩慢，昔日最繁華的遠百與綜合大樓都更會、歷經火警宛如廢墟的千越大樓都更會，2016年成立後都無進度。議員要求成立都市再生中心，全力推動危老重建與都更。都發局長李正偉說，老城區整合不易，加上台中重劃土地面積大，公權力介入私人建築有難處，將繼續輔導推動。

台北基泰大直建案造成鄰房坍塌，議員陳文政說，近期房市降溫，建商在市區推案變多，但周邊多為30年以上老屋，目前規定開挖深度1倍範圍內的鄰房應進行鑑定，要求仿效高雄、彰化擴大到開挖深度2倍。都發局表示，將考慮擴大範圍，目前鑑定範圍內鄰房需標示屋齡，30至50年需請第三方提供施工諮詢，才能動工。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，民間推動都更，常卡在地主多、整合不易，要取得100%同意很難，不易成功；7月平均地權條例新法上路，建商買舊房子整合，可能被課囤房稅，加上貸款限制，更難推動；若政府主導公辦都更，建議商規畫、營建，可加快速度，金門已有成功案例。

都發局統計，目前新建案約3000處，都更案申報144案、核准112案，危老重建案申報688件、核准593件，新建與老屋重建落差大。

民進黨議員黃守達說，舊城區有多件都更案，例如千越大樓、遠百大樓、金園大樓、民昇大樓等，像是千越、遠百大樓早在2016年就成立都更會，迄今仍進度卡關，台中市應制定自治條例，設置「都市再生中心」。

黃守達說，老舊大樓產權複雜，卡住都更進度，都市再生中心可介入採公辦都更，可加速程序；老屋屋主若無力修繕老屋，該中心也可媒合協調，推動危老整件。

都發局表示，正規畫成立都市更新處或住宅都更中心，目前設有都更、危老重建與舊街區活化顧問團，將持續輔導推動；公權力較難介入私人產權，老屋產權複雜，台中重劃土地有上千公頃，都讓都更需求不高。