清潔工赴日謀職卻猝死…家貧無力接回 快樂天堂基金會助落葉歸根

彰化縣低收入戶32歲廖姓男子為了改善家中經濟，今年8月到日本大阪找工作，卻在日本猝死，家人無力赴日處理喪葬事宜，快樂天堂基金會董事長張雪如帶領志工赴日協助，才讓廖男順利入殮火化，並將其骨灰罈接回台灣落葉歸根。

平常擔任清潔工的廖男8月初在友人邀約下到日本找工作，但找了一個多月都還沒找到工作，9月16日卻被友人發現猝死在住處，經警方相驗後，並無他殺疑慮，即由外交部辦事處聯絡廖男家屬處理後事，但廖父表示沒錢，還因此失去聯繫，只好轉介此個案給快樂天堂基金會。

彰化縣議員、也是基金會董事長張雪如說，國慶連假前夕接到相關單位轉介廖男個案，指廖男客死他鄉，家人無力赴日處理喪葬事宜，即派員到其家中了解狀況，發現廖男住處家徒四壁，雖四代同堂，但家中有中風的祖父、64歲老父和8歲智能障礙兒子，廖男是家中唯一經濟支柱，他突然離世，讓廖家陷入更艱難狀況。

快樂天堂基金會隨即募得26萬8500元經費，由張雪如帶著2名志工於10月4日搭機前往日本大阪，協助處理廖男後事。

張雪如說，4日晚間抵達日本，在民宿連夜為亡者摺108朵蓮花，祈願他一路好走，翌日到大阪府西成警察署，領回廖男遺物，並辦理死亡證明書，第三天抵達葬儀社，在蓋棺前特地手機播放給台灣的家屬見其最後一面，最後入殮火化，8日一早志工們捧著骨灰罈前往關西機場搭機，返台後立即安排晉塔。

張雪如說，快樂天堂基金會多次辦理海外游子無錢喪葬後事，不過這次遇到史無前例的「大」麻煩，因為廖男體型破百公斤，火化後一般尺寸骨灰罈裝不下，只好趕緊加購大尺寸，晉塔時又發現一般塔位塞不進去大骨灰罈，最後在眾人協助下終於找到適當擺存處，過程一波三折，不過在回台途中還遇到彩虹，讓他們覺得好像在鼓勵他們繼續幫助弱勢。