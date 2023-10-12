基泰塌房事件 中市議員籲擴大鄰屋鑑定範圍保權益

台北市基泰大直建案坍方事故，引起全國重視建築工地周邊安全。台中市議員陳文政說，近期房市降溫，各大建商紛回到市中心推案，工地周邊多是超過30年的老屋，但台中僅規定開挖深度1倍範圍須鄰屋鑑定，呼籲擴大範圍，保障市民生命財產安全。

都發局長李正偉說，台中大多是卵礫石層，與台北黏土層地質不同；另鄰房災損安全鑑定範圍開挖深度範圍一倍以上都將要求做鄰房安全調查報告，會考量建議擴大範圍。

陳文政說，學者專家與多處縣市政府，都認為開挖深度3倍的水平範圍內，若發生屋損、坍方都可能與工程有關。但市政府目前工地開挖前放樣申報的時候，規定鄰屋鑑定水平範圍僅是開挖深度的1倍。若超過1倍未滿3倍的範圍發生屋損，釐清責任有困難。

陳文政說，高雄、彰化都明文規定鄰屋鑑定範圍為開挖深度的2倍，台中僅有1倍，顯然不合時宜。籲市府檢討現行規定，保障市民生命財產安全。

陳文政說，鄰屋鑑定就是事前舉證，保障起造人與鄰居的權益。近期房市降溫，台中各大建商紛紛將推案重點回到市中心，市中心人口密集、老屋也多，不少建築工地周邊都是老公寓、老透天。民眾反映，擔心房子因鄰近工地而發生屋損，不知如何自保。

李正偉說明，在老舊街區，都發局已要求除原本的工地安全施工計畫外，必須標示鄰房建物的屋齡，若超過30到50年，將請第三方公正單位完成施工諮詢才能施工。

另都發局在台北市基泰大直建案9月7日發生坍方事故後，針對中市地下室開挖高風險86處建築工地，以施工管理e化APP推播通知工地，加強地下室開挖安全。另委派台中市結構工程技師公會、台灣省及台中市土木技師公會等3專業公會執行23處工地抽查作業，皆符合規定。都發局持續執行工地公安措施，確保公安。